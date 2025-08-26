आज 26 अगस्त 2025 तुला राशिफल: आर्थिक विषयों में धैर्य दिखाएं, सूझबूझ से आगे बढ़ें

तुला - समय मिश्रित प्रभाव का बना है. कामकाज में धैर्य और अनुशासन की जरूरत बनी रहेगी. नीति नियम के अनुसार कार्य करें. समता और न्याय पर जोर रखें. अन्य देश के कार्यों ेमें गति आएगी. कार्यगति साधारण रहेगी. सहज संकोच में बने रह सकते हैं. सबको जोड़ने का प्रयास बढ़ाएंगे. न्यायिक मामले उभर सकते हैं. रिश्तों को बेहतर बनाए रखेंगे. संबंध संवारने पर जोर होगा. बड़प्पन से काम लें. त्याग व सहयोग की भावना बढ़ेगी. सभी का सम्मान रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- लेनदेन में चूक न करें. बजट से आगे बढ़ें. विभिन्न प्रयासों में निरंतरता व सुधार की कोशिश बढ़ाएं. पेशेवरों से सहयोग मिलेगा. कामकाज में निरंतरता रहेगी. दिखावे में न आएं.

धन संपत्ति- किसी बड़े निवेश एवं कार्यविस्तार की सोच रहेगी. बड़ों की सलाह से चलेंगे. वित्त प्रबंधन बढ़ाएं. आर्थिक विषयों में धैर्य दिखाएं. सूझबूझ से आगे बढ़ें. पेशेवर मामलों में लाभ सामान्य रहेगा.

प्रेम मैत्री- नए लोगों से भेंट संवाद में सावधान रहेंगे. विविध संबंध मिलेजुले रहेंगे. प्रेम के मामले साधारण बनेंगे. उतावली में न आएं. प्रेम में धैर्य रखेंगे. सहज नियंत्रण बनाए रखेंगे. बहस विवाद में नहीं पड़ेंगे. विनम्रता पर जोर रखेंगे. करीबियों का सम्मान करेंगे. मितभाषी बने रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भावावेश व बड़बोलेपन में आने से बचें. चर्चा में सजग रहेंं. बड़ी सोच रखें. स्वयं पर ध्यान देंगे. खानपान में सात्विकता लाएंगे. स्वास्थ्य साधारण रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 6 7 8 और 9

शुभ रंग : शहद समान

आज का उपाय : भक्ति बुद्धि और बल में अग्रज हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. दान धर्म बढ़ाएं.

---- समाप्त ----