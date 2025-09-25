आज 25 सितंबर 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वालों के आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य पर ध्यान दें

तुला - आत्मविश्वास के साथ स्पष्टता से अपना पक्ष रखेंगे. विविध स्त्रोतों से आय बढ़़ेगी. नवीन उपलब्धियां पर फोकस बना रहेगा. महत्वपूर्ण कार्य गति पाएगे. टीम भावना व सहकारिता से कार्य करेंगे. करियर के मामलों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रखेंगे. व्यक्तिगत स्तर बेहतर रहेगा. रचनात्मकता के अवसर भुनाएंगे. कामकाज में प्रभावी रहेंगे. सृजनात्मक प्रयासों में तेजी रहेगी. चहुंओर शुभता का संचार बढ़ेगा. कला कौशल को बल मिलेगा. आधुनिक सोच से आगे बढ़ेंगे. लोकप्रियता बढ़त पर रहेगी. साख सम्मान बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय - तेजी की सोच होगी. लाभ अपेक्षा के अनुरूप बना रहेगा. कामकाजी लक्ष्यों को पूरा करेंगे. करियर व्यापार पर फोकस रहेगा. पेशेवरों का भरोसा जीतेंगे. विभिन्न प्रयासों में सफल होंगे. संकोच दूर होगा.

धन संपत्ति - कारोबारी विस्तार पर जोर होगा. भूमि व भवन संबंधी कार्य बनेंगे. साझीदारी में सफल होंगे. आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी होगी. पद प्रतिष्ठा प्रभाव में वृद्धि होगी. उपलब्धि अर्जित कर सकते हैं. धनधान्य में वृद्धि रहेगी.

प्रेम मैत्री- व्यक्तित संबंधों में मिठास रहेगी. रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. अपनों का स्नेह व सहयोग का बनाए रखेंगे. ंनिसंकोच आगे बढ़ेंगे. परिवार में शुभता का संचार रहेगा. सुख सौख्य में वृद्धि होगी. प्रियजनों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे. साझा भावना रखेंगे. अन्य की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सकारात्मकता रहेगी. वाणी व्यवहार में सहजता रहेगी. रहन सहन में प्रभावशाली बने रहेंगे. उचित निर्णय लेंगे. कार्य ऊर्जा बढ़ेगी. संवेदनशीलता रहेगी.

शुभ अंक : 5 6 और 9

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : विनायक चतुर्थी का व्रत का संकल्प बनाए रखें. मां चंद्रघंटा की पूजा उपासना करें. लाल पीली वस्तुओं का दान करें. ललिता स्त्रोत का पाठ करें. नवाचार बढ़ाएं.

---- समाप्त ----