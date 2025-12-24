आज 24 दिसंबर 2025 तुला राशिफल: बुधवार के दिन तुला राशि वाले दिखाएंगे आर्थिक सूझबूझ, भेंटवार्ता में पहल से बचेंगे

तुला - घर परिवार में स्वार्थ संकीर्णता से दूर रहें. करीबियों सबसे बनाकर चलें. प्रबंधन में संवार के लिए प्रयासरत रहेंगे. व्यापार में सफल होंगे. सहजता से आगे बढ़ते रहें. घरेलु मामलों में अनुकूलता का प्रतिशत सामान्य रहेगा. जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे. करियर पर फोकस बढ़ेगा. वरिष्ठों से तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे. लोगों की बातों में आने से बचेंगे. भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति संभव है. भावावेश में नहीं आएंगे. वरिष्ठों की अवहेलना व अनदेखी से बचें. अपनों की खुशी पर जोर होगा.

नौकरी व्यवसाय- विविध प्रयासों को संवारेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा. प्रबंधन पर जोर रहेगा. साहस पराक्रम बढ़ेगा. जिम्मेदारों और वरिष्ठों की सुनेंगे. नियम कानून बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति - इच्छित वस्तु की खरीदी होगी. भवन वाहन के प्रयास बनेंगे. आर्थिक सूझबूझ दिखाएंगे. वाणी व्यवहार पर अंकुश रखेंगे. प्रतिभा से लाभ संवारेंगे. कामकाज अच्छा रहेगा. बड़प्पन की सोच रखें.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक मामलों पर फोकस रहेगा. भेंटवार्ता में पहल से बचेंगे. प्रियजनों की इच्छा का सम्मान करेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. सगे संबंधियों को समय देंगे. जरूरी चर्चा में धैर्य दिखाएंगे. रिश्तों में विश्वास रखेंगे. मित्रों से भेंट होगी. अपनों से करीबी बढे़गी. व्यक्तिगत विषयों पर ध्यान देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वादविवाद की स्थिति से बचें. व्यक्तिगत प्रयास बढ़ाएंगे. स्वयं पर फोकस रहेगा. स्वास्थ्य जांच बनाए रखेंगे. मितभाषी रहेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 5, 6, 9

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. झूठ से बचें.

