आज 24 अगस्त 2025 तुला राशिफल: प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे, कार्यक्षमता संवरेगी

तुला - कामकाज का स्तर बेहतर बना रहेगा. लक्ष्य प्राप्ति में तेजी दिखाएंगे. सूझबूझ व उत्साह से आगे बढ़ेंगे. शुभप्रद प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करियर कारोबार में सक्रियता आएगी. भावनात्मकता मजबूत होगी. योजना बनाकर कार्य करेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में सफलता का स्तर उूंचा रहेगा. नियमों का पालन बनाए रखेंगे. आर्थिक प्रबंधन व प्रशासन के कार्य बनेंगे. अनुबंधों में गति आएगी. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. उद्योग व्यापार से जुड़े मामलों संवरेंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. संकोच कम होगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. कार्यविस्तार के मामले गति लेंगे. पेशेवर मामले गति लेंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे. कार्यक्षमता संवरेगी.

धन संपत्ति- कार्ययोजना के विस्तार के मौके बढ़ेंगे. व्यवसायिक गतिविधियों में बेहतर रहेंगे. प्रयासों में तेजी बनाए रखेंगे. लाभकारी अवसर भुनाएंगे. मित्रों में विश्वास बढ़ेगा. आय के विविध स्त्रोत बनेंगे. प्रभाव प्रतिष्ठा बढ़त पर रहेंगे.



प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी. जीवन में हर्ष आनंद के क्षण बनेंगे. घर परिवार के मामलों में उत्साह दिखाएंगे. मन के मामले सुखकर रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुखद सूचना मिलेगी. रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. व्यक्तिगत संबंध संवार लेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. कार्यां में गति रखेंगे. प्रतिभा पर जोर रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल उूंचा रहेगा. स्वास्थ्य में सुधार होगा.

शुभ अंक : 5 और 6

शुभ रंग : श्वेत

आज का उपाय : भगवान दिवाकर सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. बड़ा सोचें.



