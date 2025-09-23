आज 23 सितंबर 2025 तुला राशिफल: करियर कारोबार सामान्य बना रहेगा, अफवाह में न आएं

तुला - निवेशयोजनाएं गति लेंगी. बलेनदेन में स्पष्टता से काम लें. दूर देश के मामले पक्ष बनाए रखेंगे. जरूरी सूचना मिल सकती है. प्रबंधकीय विषयों में धैर्य दिखाएंगे. विदेश यात्रा हो सकती है. सभी का मान सम्मान बनाए रखेंगे. स्मार्ट वर्क बढ़ाएंगे. कामकाज अपेक्षा के अनुरूप् रहेगा. उधार से बचें. रिश्तों में सुधार के प्रयास बनाए रहें. निवेश पर ध्यान दें. योजनागत खर्च बढ़ेगा. बाहर के मामलों में सक्रियता आएगी. व्यवस्था का सम्मान करेंगे. सहजता सजगता बढ़ाएं.
नौकरी व्यवसाय- कार्यों में ढिलाई न दिखाएं. लक्ष्य समय पर पूरे करें. कामकाजी विस्तार में सतर्कता बरतें. लेनदेन में सावधानी से आगे बढ़ें. करियर कारोबार सामान्य बना रहेगा. नियमितता व निरंतरता बनाए रहें.
धन संपत्ति- नियम पालन पर ध्यान देंगे. आर्थिक लाभ साधारणर होगा. विपक्षियों से सावधान रहेंगे. बजट बनाकर आगे बढ़ेंगे. वरिष्ठों सलाह से चलेंगे. जरूरी निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें. अफवाह में न आएं.
प्रेम मैत्री- रिश्तेदारों व करीबियों की खामियों की अनदेखी करें. प्रेम व्यवहार सामान्य बनाए रहें. भावनात्मक मामलों में सहजता रखेंगे. संपर्क संवाद संवारेंगे. मित्र संबंध मजबूत होंगे. अपनों के लिए समय निकालेंगे. भेंट मुलाकात होगी. बड़बोलापन और दिखावे से बचें. धैर्य बनाए रखें. रिश्तों में सजगता रखें.
स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य से समझौता न करें. खानपान में सावधानी बरतें. अनुशासन अपनाएं. उत्साह मनोबल बनाए रहेंगे. संकेतों के प्रति सजग रहें.
शुभ अंक : 5 6 9
शुभ रंग : शहद समान
आज का उपाय : नवरात्रि के द्वितीय दिवस देवी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा वंदना करें. ध्यान साधना व्रत संकल्पों को बनाए रखें. यथायोग्य दान दें.