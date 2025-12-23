आज 23 दिसंबर 2025 तुला राशिफल: मंगलवार के दिन तुला राशि वाले आर्थिक कार्यों में पाएंगे मजबूती, शुभ प्रस्ताव करेंगे प्राप्त

तुला - भावनात्मक संवाद में धैर्य बनाए रखें. अपना पक्ष रखने में जल्दबाजी न दिखाएं. प्रबंधकीय मामले प्रभावपूर्ण रहेंगे. निजी गतिविधियों पर फोकस बनाए रखेंगे. करीबियों के साथ समर्थन मिलेगा. आर्थिक कार्य व्यापार संवार पर रहेगा. पेशेवर संबंधों को मजबूती मिलेगी. अपनों की बातों को अनदेखा नहीं करेंगे. व्यर्थ की आशंका व पूर्वाग्रह में नहीं आएं. उच्च संस्कार परंपराएं निभाएं. भवन वाहन के मामले हल होंगे. अति उत्साह और आवेश से बचें. निजी मामले पूर्ववत् रहेेंगे.

नौकरी व्यवसाय- अन्य के प्रभाव में आकर निर्णय नहीं लें. करियर कारोबार में सामंजस्यता और अनुशासन रखें. कामकाजी प्रयासों में प्रभावशाली स्थिति बनाए रहेंगे. कला कौशल पर जोर रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय पक्ष संतुलित रहेगा. कार्ययोजना के अनुरूप गति लेंगे. परंपरागत व्यवसाय पर ध्यान देंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. स्पष्टता बढी रहेगी. संकोच त्यागें.

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में विनय विवेक बनाए रखें. भेंटवार्ता में रुचि रहेगी. अपनों को सरप्राइज दे सकते हैं. भावनात्मक प्रदर्शन बल पाएगा. मन की बात में धैर्य दिखाएं. जल्दबाजी में बात न रखें. साहस संपर्क बढ़ाएं. अपनों की सीख सलाह से चलें. भावुकता व अतिसंवेदनशीलता से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व पर फोकस रखें. बड़प्पन से काम लें. रहन सहन आकर्षक रहेगा. अतिउत्साह में न आएं. स्वास्थ्य जांच बनाए रखें. स्वार्थ संकीर्णता त्यागें.

शुभ अंक : 5 6 8 और 9

शुभ रंग : मैजेंटा

आज का उपाय : संकटमोचक महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. जिद से बचें.

