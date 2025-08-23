scorecardresearch
 

आज 23 अगस्त 2025 तुला राशिफल: तुला वालों के आर्थिक परिणाम पक्ष में बनेंगे, करें हनुमान जी की पूजा

Aaj ka Tula Rashifal 23 August 2025, Libra Horoscope Today: मित्र मददगार रहेंगे. प्रबंधन में प्रभाव बढ़ाएंगे. प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. बहुमुखी प्रतिभा संवरेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा.

तुला - आर्थिक परिणाम पक्ष में बनेंगे. कारोबारी गतिविधियों के लिए उत्तम समय बना हुआ है. पेशेवर कार्यों में उत्साह दिखाएंगे. पद प्रभाव बढ़त पर बना रहेगा. मित्र मददगार रहेंगे. प्रबंधन में प्रभाव बढ़ाएंगे. प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. बहुमुखी प्रतिभा संवरेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. लोगों का भरोसा जीतेंगे. लाभ के अवसरों को भुनाएंगे. जिम्मेदारों से भेंट बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में सकारात्मकता बनी रहेगी. लेनदेन में सहज संकोच दूर होगा. लाभ संवार बढ़ा रहेगा. विविध कार्यों में गति आएगी. कार्यविस्तार के प्रयास बल पाएंगे. विभिन्न विषयों में उत्साह दिखाएंगे.

धन संपत्ति- अधिकारीवर्ग का सानिध्य रहेगा. कामकाजी प्रबंधन का लाभ उठाएंगे. करियर व्यापार की अनुकूलता से उत्साहित रहेंगे. भेंटवार्ताएं सफल होंगी. लंबित मामलों में सक्रियता आएगी. आशंकाएं दूर होंगी.

प्रेम मैत्री- दिल की सुनेंगे. इच्छित वातावरण का लाभ उठाएंगे. रिश्तों में सहजता बनी रहेगी. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. संबंधों में गरिमा गोपनीयता का ध्यान रखेंगे. स्वजनों के हितों को बढ़ाएंगे. सुखद सरप्राइज दे सकते हैं. संवाद में सफलता मिलेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- निसंकोच रहेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. कार्यशैली संवरेगी. उत्साह मनोबल रहेगा. व्यक्तिगत उपलब्धि बढ़ेगी. सहयोग की भावना रखेंगे.

शुभ अंक :   4 5 6 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : मंगलमूर्ति हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तेल तिलहन का दान व प्रयोग बढ़ाएं. जल्दी उठें.

