scorecardresearch
 

Feedback

आज 21 अगस्त 2025 तुला राशिफल: प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर रहेंगे, संकल्पों को बल मिलेगा

Aaj ka Tula Rashifal 21 August 2025, Libra Horoscope Today: अपनों का सहयोग बढ़ाएंगे.रचनात्मक प्रयासों में गति आएगी.विविध प्रयोगों में सकारात्मकता बढ़ेगी.लाभ की स्थिति बढ़त पर बनी रहेगी. 

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला - करियर कारोबार में सफलता बढ़ेगी.आवश्यक योजनाओं में गति आएगी.वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे.अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा.कलात्मकता बल पाएगी.वार्ता में नियंत्रण बढ़ाए रखेंगे.हड़बड़ी व जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे.साहस बढ़ाकर रखेंगे.सभी क्षेत्रों में अच्छा करेंगे.कामकाजी प्रयासों में गति आएगी.अपनों का सहयोग बढ़ाएंगे.रचनात्मक प्रयासों में गति आएगी.विविध प्रयोगों में सकारात्मकता बढ़ेगी.लाभ की स्थिति बढ़त पर बनी रहेगी. 

नौकरी व्यवसाय- अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा.एक दूसरे की मदद से परिणाम बेहतर बनाए रखेंगे.कामकाजी मित्रगण सहयोगी होंगे.वाणिज्यिक विषयों में रुचि बढ़ी रहेगी.लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे.सक्रियता से काम लेंगे. 

धन संपत्ति- लक्ष्य समय पर पूरा करेंगे.आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी.सकारात्मक परिणाम बनेंगे.वित्तीय लेनदेन में गति आएगी. महत्वपूर्ण अवसर भुनाएंगे. प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर रहेंगे.संकल्पों को बल मिलेगा. 

सम्बंधित ख़बरें

तुला: धन लाभ के नए रास्ते बनेंगे, अपने खर्चों को कंट्रोल करें 
तुला राशि वाले अधिकतर परिणाम पक्ष में बनेंगे, मिल सकती हैं शुभ सूचनाएं 
तुला: सेहत आपकी ठीक रहेगी, समय का पूरा उपयोग करें 
तुला राशि वालों का मनोबल ऊंचा होगा, मन की बात कहेंगे 
रुटीन प्रस्ताव पाएंगे, अप्रत्याशित स्थिति पर अंकुश बढ़ाएं 

प्रेम मैत्री- प्रेम पक्ष सुखकर बना रहेगा.व्यक्तिगत संबंधों में मजबूती आएगी.जरूरी बातें साझा करेंगे.प्रियजनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे.परस्पर तालमेल बढ़ेगा.संबंध सुखद बनेंगे.व्यक्तिगत पक्ष मजबूत होगा.सभी का भरोसा जीतेंगे.सुखद पल साझा करेंगे.मित्रों का ध्यान रखेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में संतुलन बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सुख सौख्य बढ़ेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा. 

शुभ अंक : 2 3 और 6

शुभ रंग : कांसे के समान

आज का उपाय : भक्तवत्सल श्रीहरि विष्णु और महामाया महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें.वचन रखें. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement