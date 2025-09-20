आज 20 सितंबर 2025 तुला राशिफल: विविध अवसर बढ़ेंगे, प्रलोभन से बचेंगे

तुला - लाभ संवार पर बना रहेगी. वित्तीय उछाल का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. विभिन्न उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. पेशेवर मामले सकारात्मक रहेंगे. वादा वचन बनाए रखेंगे. प्रबंधन व अन्य कार्योंं में सफलता पाएंगे. श्रेष्ठ प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. नियंत्रित जोखिम उठाने की सोच होगी. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. लाभ और प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी. विभिन्न प्रयासों में शुभता बढ़ेगी. संवाद संपर्क प्रभावशाली होगा. आर्थिक प्रबंधन संवार पाएगा. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे.



नौकरी व्यवसाय- सृजनात्मक संबंधों को बेहतर बनाए रखेंगे. उर्जाए एंवं अन्य कार्योंं से जुड़ेंगे. पेशेवर बेहतर प्रदर्शन करेंगे. महत्वपूर्ण मामले पक्ष में बनेंगे. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. विविध अवसर बढ़ेंगे. प्रलोभन से बचेंगे.

धन संपत्ति- कार्यकुशलता में वृद्धि होगी. लाभ का स्तर ऊंचा बना रहेगा. सफलता प्रतिशत संवरेगा. विपक्षी परास्त रहेंगे. वित्तीय लेनदेन में प्रभाव बनाए रहेंगे. महत्वपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति होगी. विविध अनुबंध पक्ष में बनेंगे.

प्रेम मैत्री- संबंधों को बढ़ाएंगे. वा देंगे.रिश्तों में सहजता बढ़ेगी. पारिवारिक मामले संवारेंगे. संबंध में उम्मीद से अच्छे मौके बनेंगे. उत्साह का प्रदर्शन करेंगे. भावनात्मक मामलों में संतुलन रखेंगे. करीबियों में आदर विश्वास बढ़ेगा. सबका ख्याल रखेंगे. सभी प्रसन्न रहेंगे. सहयोग समर्थन पाएंगे. प्रेम पक्ष मजबूत रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. कामकाजी प्रदर्शन में आगे रहेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक : 4 5 5 8 और 9

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : पितरों को विधिवत् अर्घ्य प्रदान करें. स्मृति भोज में योग्यजनों को आमंत्रित करें. शनिदेव से जुड़ीं वस्तुओं का दान करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें.स्पष्ट रहें.

