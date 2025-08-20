scorecardresearch
 

Feedback

आज 20 अगस्त 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वाले अधिकतर परिणाम पक्ष में बनेंगे, मिल सकती हैं शुभ सूचनाएं

Aaj ka Tula Rashifal 20 August 2025, Libra Horoscope Today: कार्ययोजनाओं में सफल रहेंगे. लंबित विषयों को आगे बढ़ाएंगे. लाभ के अवसर बने रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला - भाग्य की अनुकूलता से लक्ष्य साधेंगे. अधिकतर परिणाम पक्ष में बनेंगे. अपनों से मन की बात कह पाएंगे. शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं. कार्ययोजनाओं में सफल रहेंगे. लंबित विषयों को आगे बढ़ाएंगे. लाभ के अवसर बने रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. उच्च शिक्षा पर जोर रहेगा. कार्य कुशलता बढ़ेगी. कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे. श्रेष्ठ प्रयासों से सभी प्रभावित होंगे. प्रभाव में वृद्धि रहेगी. धर्म आस्था को बल मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- वित्तीय मामलों में उछाल आएगा. वाणिज्यिक कायों में तेजी लाएंगे. साहस पराक्रम बढ़ाएंगे. सक्रियता से काम लेंगे. विभिन्न अवसर बढ़ेंगे. कारोबारी विस्तार पर ध्यान देंगे. अवरोध स्वतः दूर होंगे. सभी को जोड़े रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मजबूत बनेगी. आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. कार्यों में संवार बढ़ेगी. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. संपर्क संवाद बेहतर रहेगा. आय के नए स्त्रोत निर्मित होंगे. बचत पर जोर बनाए रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

तुला: सेहत आपकी ठीक रहेगी, समय का पूरा उपयोग करें 
तुला राशि वालों का मनोबल ऊंचा होगा, मन की बात कहेंगे 
रुटीन प्रस्ताव पाएंगे, अप्रत्याशित स्थिति पर अंकुश बढ़ाएं 
तुला: धन की स्थिति बेहतर होगी, करियर को आगे बढ़ाने का समय है 
तुला: परिवार से संबंधित काम बनेंगे, मन उत्साहित रहेगा 

प्रेम मैत्री- सबसे स्नेह दिखाएंगे. प्रेम पर जोर बनाए रखेंगे. घर परिवार में अनुकूलन बढ़ा रहेगा. मन की बात प्रिय से कह पाएंगे. शुभ सूचनाएं साझा करेंगे. सबकी खुशी का ख्याल रखेंगे. मित्रता घनिष्ठ होगी. बात मजबूती से कह पाएंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. रिश्तों को बल देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भरोसा बढ़ा रहेगा. सुखद वातावरण बढ़ेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य सुधार लेगा. वाणी व्यवहार संवरेगा. अनुकूलता बढ़ेगी.

Advertisement

शुभ अंक: 2 5 और 6

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: रिद्धी-सिद्धी के दाता देवताओं में अग्रपूज्य श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. तीर्थ जाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement