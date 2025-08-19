आज 19 अगस्त 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वालों का मनोबल ऊंचा होगा, मन की बात कहेंगे

तुला - भाग्य की प्रबलता से महत्वपूर्ण प्रयास बनेंगे. मित्रगण सहायक होंगे. आर्थिक एवं सामाजिक विषय पक्ष में रहेंगे. चहुंओर भाईचारा बढ़त पर रहेगा. धार्मिक मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. संचार तंत्र मजबूत होगा. मनोरंजन में रुचि बनी रहेगी. विनम्रता से काम लेंगे. महत्वपूर्ण विषय गति लेंगे. अनुकूलन बना रहेगा. कला कौशल से लक्ष्य साधेंगे. नवीन ऊंचाइयां के लिए सक्रियता बढ़ाएंगे. योजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. आस्था विश्वास बल पाएंगे. लंबी दूरी की यात्रा की स्थिति रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- विभिन्न कार्यां में तेजी आएगी. हर ओर शुभता का संचार रहेगा. करियर व्यापार पर फोकस रहेगा. प्रबंधकीय लोगों में भरोसा बढ़ेगा. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. साहस पराक्रम बढ़ेगा.

धन संपत्ति- कार्य व्यापार में जोखिम लेने की सोच रहेगी. महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी. चहुंओर श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. वाणिज्यिक कार्यां को गति देंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. दीर्घकालिक गतिविधियों में सक्रियता आएगी. अवसरों का लाभ उठाएंगे.

प्रेम मैत्री- करीबियों के समक्ष बड़प्पन बनाए रखेंगे. संबंधों में सकारात्मकता रखेंगे. मन की बात कहेंगे. रिश्तों में सहज रहेंगे. संबंधों में शुभता रहेगी. प्रियजनों की बात सुनेंगे. समता सामंजस्य बढ़ाएंगे. प्रेम के मामले मजबूत बनाएंगे. आपसी विश्वास बल पाएगा. सहकार सहयोग बढ़ा रहेगा. स्मरणीय पल निर्मित होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- उम्दा रहन सहन व प्रभाव बनाए रहेंगे. साहस संपर्क और पराक्रम बढ़ेगा. कार्य प्रदर्शन संवरेगा. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 6 और 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : शंकर सुमन केशरी नंदन बजरंगबली हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. तीर्थ जाएं.





---- समाप्त ----