आज 18 अक्टूबर 2025 तुला राशिफल: धनतेरस के दिन तुला राशि वाले नियमों का करेंगे पालन, कारोबार में अवसर बढ़ेंगे

Aaj ka Tula Rashifal 18 October 2025, Libra Horoscope Today: करियर व्यापार में उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. आय के स्त्रोत सृजित होंगे. व्यवसायिक मामले बेहतर रहेंगे. प्रतिस्पर्धा में रुचि रखेंगे. नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी.

तुला - कार्यक्षेत्र में साहस और पराक्रम से जगह बनाएंगे. पेशेवर मामले पक्ष में बनेंगे. घर से नजदीकी बढ़ाने का प्रयास रखेंगे. सुविधा संसाधनों में रुचि बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. चहुंओर आनंद का वातावरण रहेगा. आर्थिक लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखेंगे. करियर व्यापार में उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. आय के स्त्रोत सृजित होंगे. व्यवसायिक मामले बेहतर रहेंगे. प्रतिस्पर्धा में रुचि रखेंगे. नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी. कार्य विस्तार के अवसर बढ़ेंगे. मित्र संबंधों को बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- लाभ में वृद्धि होगी. कारोबार में अवसर बढ़ेंगे. उद्योग व्यापार से जुड़े मामलों संवरेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. निजी प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. पेशेवरों से जुड़ाव होगा. नियम पालन बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति - वातावरण हितप्रद होगा. प्रबंधन प्रशासन के कार्य बनेंगे. अनुबंधों में गति आएगी. इच्छित परिणाम बनेंगे. लंबित धन की प्राप्ति हो सकती है. सफलता से उत्साहित रहेंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर रहेगा.

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत संबंधों में मिठास बढ़ेगी. रिश्ते संवार पाएंगे. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. मन के मामले पक्ष में रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुखद सूचना मिलेगी. भेंट मुलाकात के अवसर बनेंगे. मित्रों में विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों पर फोकस बना रहेगा. प्रेम और स्नेह को बल मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- साज सज्जा पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. व्यवहार प्रभावशाली होगा. कार्यों में गति बनाए रखेंगे. चर्चा संवाद बेहतर होगा. स्वास्थ्य में सुधार आएगा.

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : भगवान कुबेर और धनवंतरी की पूजा करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. प्रतिस्पर्धा बढ़ाएं.

