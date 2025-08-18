scorecardresearch
 

Feedback

आज 18 अगस्त 2025 तुला राशिफल: रुटीन प्रस्ताव पाएंगे, अप्रत्याशित स्थिति पर अंकुश बढ़ाएं

Aaj ka Tula Rashifal 18 August 2025, Libra Horoscope Today: निजी मामलों में रुचि रखेंगे. सूझबूझ से लक्ष्य की ओर गति बनाए रखेंगे. क्षमाभाव अपनाएंगे. कार्य व्यापार मिश्रित रहेगा. लेनदेन में धैर्य रखें. विभिन्न मामले लंबित रह सकते हैं.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला - आवश्यक कार्यां को दोपहर बाद गति में लाएंगे. दिन की शुरूआत धीमी बनी रहेगी. कामकाजी गतिविधि सामान्य बनी रहेंगी. व्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखें. आत्मविश्वास व सहजता से आगे बढ़ें. पेशेवरों का साथ बनाए रखें. व्यक्तिगत कार्य प्रभावित रहेंगे. चर्चाओं में सहजता दिखाएं. निजी मामलों में रुचि रखेंगे. सूझबूझ से लक्ष्य की ओर गति बनाए रखेंगे. क्षमाभाव अपनाएंगे. कार्य व्यापार मिश्रित रहेगा. लेनदेन में धैर्य रखें. विभिन्न मामले लंबित रह सकते हैं.

नौकरी व्यवसाय - विविध मामलों पर निंयत्रण बनाए रखें. पेशेवर सामंजस्यता से काम लें. सफलता प्रतिशत औसत रहेगा. अतिभार उठाने से बचें. कामकाजी वार्ताएं सामान्य रहेंगी. रुटीन प्रस्ताव पाएंगे. अप्रत्याशित स्थिति पर अंकुश बढ़ाएं.

धन संपत्ति- साझा सहयोग बना रहेगा. तार्किकता व स्पष्टता पर जोर बढ़ाएं. जिम्मेदारों से भेंट मुलाकात होगी. दबावपूर्ण स्थिति बनी रह सकती है. बड़ा सोचें. अनुशासन से आगे बढ़ें. भेंट में सतर्कता रखें. निरंतरता पर जोर बढ़ाएं.

सम्बंधित ख़बरें

तुला: परिवार से संबंधित काम बनेंगे, मन उत्साहित रहेगा 
शुभ सूचनाएं मिलेंगी, मित्रों के साथ समय बिताएंगे 
जन्माष्टमी पर तुला वाले अनजान लोगों से दूरी बनाएं, प्रलोभन में नहीं आएंगे 
तुला: अचानक लाभ हो सकता है, नई योजना बनने का समय है 
तुला: भाग्य का साथ मिलेगा, अपने काम पर ध्यान देना होगा 

प्रेम मैत्री- भावनात्मक मजबूती को बढ़ाए रखें. रक्त संबंधों में आपसी विश्वास बनाए रखें. भेंट मुलाकात में सहज रहें. समय लेकर भेंट के लिए जाएं. व्यक्तिगत संपर्कां में सजगता बनाए रहें. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएं. चर्चा में सतर्कता रखें. आदर सत्कार का भाव रखें. गरिमा गोपनीयता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार पर बल दें. शारीरिक संकेतों के प्रति सजग रहें. व्यवस्था अपनाए रहें. बड़प्पन बढ़ाएं. चर्चा में स्पष्ट रहें. मनोबल से काम लें.

Advertisement

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : देवों के देव महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. विनम्र रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement