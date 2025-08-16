scorecardresearch
 

आज 16 अगस्त 2025 तुला राशिफल: जन्माष्टमी पर तुला वाले अनजान लोगों से दूरी बनाएं, प्रलोभन में नहीं आएंगे

Aaj ka Tula Rashifal 16 August 2025, Libra Horoscope Today: क्षमता से अधिक भार न उठाएं. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. नवीन प्रयासों मेंं सहजता दिखाएंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में धैर्य दिखाएं.

तुला - आवश्यक विषयों को लंच से पहले पूरा करें. ढिलाई व लापरवाही से कार्यगति प्रभावित हो सकती है. विभिन्न मामलों व चर्चा में सावधानी बनाए रखें. क्षमता से अधिक भार न उठाएं. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. नवीन प्रयासों मेंं सहजता दिखाएंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में धैर्य दिखाएं. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएंगे. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. बड़ों की सुनें. सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा. स्थितियां मिश्रित रह सकती हैं. आकस्मिकता बनी रह सकती है.

नौकरी व्यवसाय- लोभ प्रलोभन में न आएं. व्यवस्था को नियमित बनाए रखें. कारोबार में गति लाएं. व्यापार में निरंतरता रखें. साहस संपर्क बनाए रखें. रुटीन संवारें. मितभाषी बने रहें. सूझबूझ और नियम बनाएं.

धन संपत्ति- करीबीजनों से तालमेल का लाभ मिलेगा. धैर्य व विश्वास से अपेक्षित परिणाम पाएंगे. उद्योग व्यवसाय के प्रयास रुटीन रहेंगे. अपरिचितों से दूरी रखें. अफवाह से प्रभावित न हों. स्मार्ट डिले की नीति रखें.

प्रेम मैत्री- संबंधों में मिठास बनी रहेगी. वार्ता व संवाद सामान्य बनाए रखेंगे. अन्य के बहकावे में नहीं आएंगे. व्यवहार में मधुरता रखेंगे. गरिमा गोपनीयता पर जोर रहेगा. परिजन सहयोगी होंगे. उचित अवसर की प्रतीक्षा करें. मन की बात सहजता से रखें. संबंधों में ामंजस्य बढ़ाएं. सूचना की प्राप्ति संभव है.
 
स्वास्थ्य मनोबल- सबको साथ लेकर चलें. विनम्रता से काम लें. खानपान सात्विक रखें. तैयारी पर जोर बढ़ाएं. अंधविश्वास से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

शुभ अंक : 6 7 और 8

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : शनिदेव को रावण से मुक्त कराने वाले संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनि से संबंधित वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. जरूरतमंद को सहयोग दें.

