आज 15 अगस्त 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वालों के जीवनस्तर में ठहराव बढ़ेगा, पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी

Aaj ka Tula Rashifal 15 August 2025, Libra Horoscope Today: टीम वर्क पर फोकस रखेंगे. विनय विवेक से काम लेंगे. प्रियजनों के साथ से अनुकूलन बढ़ेगा. आवश्यक कार्यों में तेजी दिखाएंगे. साख सम्मान बना रहेगा.

तुला- दाम्पत्य में सुख-वैभव में वृद्धि होगी. तर्कशीलता व संवेदनशीलता बनी रहेगी. कामकाज को बेहतर बनाए रखेंगे. उच्च मनोबल रखेंगे. निजी विषयों में इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. शुभ संदेश प्राप्त होंगे. घरेलु मामलों में सीख सलाह बढ़ाएंगे. टीम वर्क पर फोकस रखेंगे. विनय विवेक से काम लेंगे. प्रियजनों के साथ से अनुकूलन बढ़ेगा. आवश्यक कार्यों में तेजी दिखाएंगे. साख सम्मान बना रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सेहत का ख्याल रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- व्यवस्थागत मामलों में सुधार आएगा. साझा कार्य व्यापार में विश्वास बनाए रखेंगे. तेजी बनाए रखेंगे. अधिकांश क्षेत्रों में प्रभाविता बनाए रखेंगे. औद्योगिक प्रयासों को गति मिलेगी. कामकाज में तेजी बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- जीवनस्तर में ठहराव बढ़ेगा. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. नेतृत्व पर बल देंगे. विविध कार्य संवरेंगे. भूमि भवन आदि स्थाई संपत्ति के कार्यों में सक्रियता बनी रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. सहकारिता में बेहतर रहेंगे.

प्रेम मैत्री- सबको साथ लेकर चलेंगे. पारिवारिक पक्ष की मजबूती से मनोबल ऊंचा होगा. निजी संबंधों को बल मिलेगा. मित्रों से घनिष्ठता बढ़ेगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. जीवन में सुख सौख्य रहेगा. अपनों का साथ विश्वास पाएंगे. भेंट मुलाकात असरदार होगी. वचन निभाएंगे. परिवार में समय बिताएंगे. सुख सौख्य बढे़गा.

स्वास्थ्य मनोबल- सबका साथ समर्थन व सहयोग पाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खानपान में भव्यता रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे.

शुभ अंक: 5 6 और 8

शुभ रंग: हीरे के समान

आज का उपाय: दैत्यनाशिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिष्ठान्न का वितरण करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. बड़ी सोच रखें.

