आज 14 अक्टूबर 2025 तुला राशिफल: नियम पालन में विश्वास बढ़ेगा, शुभ परिणाम पाएंगे

तुला - प्रबंधन के कार्योंं में पहल बनाए रखेंगे. कारोबार के विस्तार की योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. पेशेवर संबंध संवार पर रहेंगे. अधिकारियों से भेंट के अवसर बनेंगे. पैतृक पक्ष के़े मामले बेहतर रहेंगे. अनुभव का लाभ मिलेगा. सभी सहयोग होंगे. करियर कारोबार में प्रभाव रहेगा. जिम्मेदारों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. चहुंओर शुभता बनी रहेगी. शासकीय विषय पक्ष में बनेंगे. सत्ता व समाज से पुरस्कृत हो सकते हैं. कामकाज में उल्लेखनीय परिणाम पाएंगे. अपेक्षित सफलता पाएंग.

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक लक्ष्यों को बनाने और हासिल करने पर जोर होगा. पद प्रभाव बढ़त पर रहेगा. प्रयासों में बेहतर रहेंगे. योजनाओं को गति देंगे. संवाद में सफल होंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त करेंगे.

धन संपत्ति- साख में वृद्धि होगी. शासन व सत्ता से जुड़ीं उपलब्धियां बढ़ेंगी. व्यस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे. प्रतिभा को बढ़ावा मिलेगा. प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा. नियम पालन में विश्वास बढ़ेगा. शुभ परिणाम पाएंगे.

प्रेम मैत्री- घर में हर्ष आनंद का वातावरण रहेगा. प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंग. योजनाएं अपनों से साझा करेंगे. जरूरी सूचनाएं प्राप्त होंगी. जीवन में स्मरणीय पल निर्मित होंगे. अपनों के लिए प्रयास बनाए रखेंगे. निजी मामलों में साहस बढ़ेगा. मन के रिश्तों में मजबूती आएगी.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था संवरेगी. स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. अनुशासन और निरंतरता बढ़ाएंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 5 6 और 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : राम भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. सहकार का भाव बढ़ाएं.

---- समाप्त ----