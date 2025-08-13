scorecardresearch
 

आज 13 अगस्त 2025 तुला राशिफल: भ्रम पूर्ण प्रस्तावों में न आएं, उचित विचार बनाए रखें

Aaj ka Tula Rashifal 13 August 2025, Libra Horoscope Today: तार्कि्रकता व फोकस बढ़ाएं. प्रबंधकीय प्रयासों में नियमितता बनाए रहें. मेहनत व कौशल बढ़ाएं. पेशेवरों से करीबी बढ़ेगी. रिश्ते मजबूत होंगे.

libra horoscope
तुला - करियर कारोबार में मेहनत से परिणाम साधेंगे. पूर्व मामले उभर सकते हैं. विरोधी सक्रियता रखेंगे. धूर्तां की बातों में आने से बचें. नए लोगों से सहज दूरी बनाए रखें. सफलता प्रतिशत मिश्रित रहेगा. उतावली न दिखाएं. चर्चा संवाद में संकोच रहेगा. कार्यक्षेत्र में लापरवाही से बचाव बनाए रहें. समय सीमा में कार्य करें. व्यक्तिगत संबंधों को भुनाएं. तार्कि्रकता व फोकस बढ़ाएं. प्रबंधकीय प्रयासों में नियमितता बनाए रहें. मेहनत व कौशल बढ़ाएं. पेशेवरों से करीबी बढ़ेगी. रिश्ते मजबूत होंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में संकोच बना रहेगा. पेशेवर सावधानी बनाए रखेंगे. करियर व्यवसाय में समय प्रबंधन बढ़ाएंगे. चर्चा संवाद में सहजता सजगता रहेगी. भ्रम पूर्ण प्रस्तावों में न आएं. उचित विचार बनाए रखें.

धन संपत्ति- सेवाक्षेत्र में अनुकूलता बढ़ेगी. वाणिज्यिक विषय रुटीन बने रहेंगे. ठगों से सावधान रहें. महत्वपूर्ण कार्यों में निरंतरता बढ़ाएं. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. बजट के अनुरूप खर्च बनाए रखें.

प्रेम मैत्री- अपनों से स्पष्टता से बात करें. कमतरों की बातों को अनदेखा करें. सुलह समझ के प्रयासों को बनाए रखें. करीबियों के साथ वक्त बिताएं. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. मेलजोल में रुचि रखेंगे. रिश्तों में मजबूती बनी रहेगी. गरिमा गोपनीयता पर जोर देंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में भरोसा जीतें.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यर्थ दिखावे व लापरवाही में न आएं. संवाद संवारें. फोकस बढ़ेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. साहस से काम लेंगे. मनोबल बढ़ेगा. तेजी दिखाएंगे.

शुभ अंक : 3 4 5 और 6

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : शंकरनंदन भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. दूर्वा पान और मोदक चढ़ाएं. मदद का भाव रखें.
 

