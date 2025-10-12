scorecardresearch
 

आज 12 अक्टूबर 2025 तुला राशिफल: शिक्षा पर जोर देंगे,योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे

Aaj ka Tula Rashifal 12 October 2025, Libra Horoscope Today: भाग्य से परिणामों को साधेंगे. वादे पूरे करेंगे. कार्य व्यापार में उछाल आएगा. धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. शिक्षा पर जोर देंगे. चहुंओर सुखद परिणाम पाएंगे.

तुला - भाग्य की मदद से चहुंओर लाभ बना रहेगा. परिजनों का सहयोग मिलेगा. समकक्षों के सहयोग से श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. लंबी दूरी की मनोरंजक यात्रा की संभावना रहेगी. नवीन अवसरों का लाभ उठाएंगे. वातावरण की अनुकूलता उत्साहित रखेगी. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. भाग्य से परिणामों को साधेंगे. वादे पूरे करेंगे. कार्य व्यापार में उछाल आएगा. धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. शिक्षा पर जोर देंगे. चहुंओर सुखद परिणाम पाएंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. 

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी हित संवार पर रहेगा. पेशेवर तेजी बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी. . पेशेवरों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. नवीन की शुरूआत कर सकते हैं. 

धन संपत्ति- आर्थिक अनूकूलता बनी रहेगी. संग्रह संरक्षण पर ध्यान देंगे. सत्ता के मामले गति पाएंगे. अनुबंधों में गति लाएंगे. बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. संकल्पों को पूरा करेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. 

प्रेम मैत्री- मन के मामले मजबूत बने रहेंगे. निजी विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. मित्रों समकक्षों का साथ समर्थन पाएंगे. अपनों पर भरोसा रखेंगे. रिश्ते सुखकर रहेंगे. संबंधों में मजबूती आएगी. प्रेम स्नेह केविभिन्न मामलों में मधुरता बनी रहेगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. भावनात्मक प्रयास प्रभावी बनेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यशैली आकर्षक बनी रहेगी. शैक्षिक मामले संवरेंगे. पुण्यार्जन बढ़ाएंगे. फोकस बनाए रखेंगे. अनुकूलता बनी रहेगी. सहयोग का भाव रहेगा. 

शुभ अंक : 3 4 और 6
शुभ रंग : श्वेत
आज का उपाय : भगवान सूर्यदेव की पूजा करें. सूखे फलों का प्रसाद वितरण करें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. कमतर की सहायता करें.

