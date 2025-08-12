scorecardresearch
 

आज 12 अगस्त 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वालों का बजट पर फोकस बना रहेगा, धूर्तां से दूरी बनाएं

Aaj ka Tula Rashifal 12 August 2025, Libra Horoscope Today: परिश्रम से परिणाम बेहतर बनाए रखेंगे. सफलता का प्रतिशत प्रयासों की गंभीरता पर निर्भर रहेगा. महत्वपूर्ण कार्य लंबित न रखें. अतिउत्साह न दिखाएं.

libra horoscope

तुला- परिश्रम से परिणाम बेहतर बनाए रखेंगे. सफलता का प्रतिशत प्रयासों की गंभीरता पर निर्भर रहेगा. महत्वपूर्ण कार्य लंबित न रखें. अतिउत्साह न दिखाएं. सहज गति से आगे बढ़ते रहें. उधार के लेनदेने से बचें. सूझबूझ और स्पष्टता बढ़ाएं. अनुबंधों का पालन करें. सेवा़क्षेत्र प्राथमिकता में रहेंगे. स्मार्ट वर्किंग की नीति रखें. कर्मठता बनी रहेगी. आय-व्यय ऊंचा रहेगा. निवेश पर जोर रखेंगे. आर्थिक मामलों में व्यस्त रहेंगे. कामकाजी पक्ष रुटीन रहेगा. पेशेवर मामलों में गति रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में जल्दबाजी न दिखाएं. व्यर्थ बातों में न आएं. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. करियर व्यापार के मामले दबावपूर्ण बने रहेंगे. कारोबारी जिम्मेदारियों पर ध्यान देंगे. तथ्यों पर भरोसा बनाए रखें.

धन संपत्ति- बजट पर फोकस बना रहेगा. योजना के अनुसार गति लेंगे. धूर्तां से दूरी बनाएं. आर्थिक मामलों में आय पूर्ववत् रहेगी. नियम बनाए रखेंगे. रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे. खर्च निवेश पर अंकुश रखें.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संबंधों में सहजता बनी रहेगी. प्रेम पक्ष साधारण रहेगा. वाणी व्यवहार पर अंकुश बनाए रखें. भेंट वार्ता में दिखावे से बचें. करीबियों का ख्याल रखें. रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों की व्यर्थ बातों को अनदेखा करें. विनय विवेक बनाए रखें. अपनों से बहस से बचें. सजगता बनाए रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- संवेदनशीलता रखें. सावधान रहें. व्यक्तित्व सामान्य रहेगा. खानपान पर ध्यान दें. मनोबल पर जोर देंगे. जोखिम न लें.

शुभ अंक: 2 3 6 और 9

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् हनुमते नमः का जाप करें. लाल वस्तुएं दान करें. मिष्ठान्न बांटें. तथ्य तर्क रखें.

