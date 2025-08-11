scorecardresearch
 

आज 11 अगस्त 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वालों का मनोबल ऊंचा होगा, वाद-विवाद से दूर रहें

Aaj ka Tula Rashifal 11 August 2025, Libra Horoscope Today: शिक्षा संस्कार बेहतर बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रयासों में आगे रहेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. चहुंओर आनंद का वातावरण रहेगा. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बढ़ेंगे. मित्रों के साथ सुखद पल बिताएंगे.

तुला - कलात्मक गतिविधियों और नया सीखने में रुचि बनी रहेगी. जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करेंगे. लंबित कार्यों में तेजी रखेंगे. अनुबंधों में सक्रियता आएगी. वचन के पक्के बने रहेंगे. सहकारिता पर जोर होगा. पेशेवर प्रदर्शन अच्छा रहेगा. आय के स्त्रोत बढ़ेंगे. विरोधियों के प्रति सावधान रहेंगे. शिक्षा संस्कार बेहतर बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रयासों में आगे रहेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. चहुंओर आनंद का वातावरण रहेगा. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बढ़ेंगे. मित्रों के साथ सुखद पल बिताएंगे.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक लेनदेन में बेहतर स्थिति बनी रहेगी. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. लक्ष्य पूरा कर लेने पर जोर होगा. कामकाजी मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. सभी प्रभावित होंगे. चतुराई से काम निकालेंगे.

धन संपत्ति-  वित्तीय मामलों में उत्साहित रहेंगे. कारोबारी प्रतिस्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. समकक्षों का सहयोग पाएंगे. रुटीन पर उम्दा बनाए रखेंगे. विभिन्न मामले पक्ष में बनेंगे. बहस विवाद में नहीं पड़ेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम पक्ष मजबूती पाएगा. भावनात्मक मामले संवार पर रहेंगे. परिवार में परस्पर विश्वास बढेगा. मन के मामलों में उत्साह बनाए रखेंगे. रिश्तों में विश्वास दिखाएंगे. प्रियजनों को समय देंगे. भावनात्मकता मामलों में बेहतर रहेंगे. आत्मविश्वास से पक्ष रखेंगे. मित्र साथ निभाएंगे. स्मरणीय पल निर्मित होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़ों की सुनेंगे. दिनचर्या संवार पाएगी. रुटीन रखेंगे. सभ्यता संस्कार बढ़ेंगे. सक्रियता रखेंगे. मनोबल ऊंचा होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 2 6 8

शुभ रंग : चांदी समान

आज का उपाय : भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा वंदना करें. शिव पंचाक्षरी मंत्र एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. आज्ञाकारिता रखें.
 

---- समाप्त ----
