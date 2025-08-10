आज 10 अगस्त 2025 तुला राशिफल: लाभ संवार पर रहेगा, सहज भाव से आगे बढ़ते रहेंगे

तुला - आत्मविश्वास से आगे बढ़ते रहेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक व प्रभावशाली बनी रहेंगी. मित्रों के साथ सुखद पल साझा करेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. आत्मनियंत्रण बनाए रखेंगे. विविध अवसरों को बढ़ावा मिलेगा. मौके भुनाने में आगे रहेंगे. शुभ कार्यां में वृद्धि बनी रहेगी. सबसे तालमेल बेहतर रहेगा. सबका साथ समर्थन पाएंगे. भावनात्मक प्रदर्शन बेहतर रहेगा. संपर्क संवाद का दायरा बढ़ेगा. ध्यान व योग अपनाएंगे. जीवनशैली को बेहतर बनाएंगे. निजी विषयों में रुचि रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में लाभ बेहतर बनेगा. कार्यक्षेत्र में विविध अवसर बने रहेंगे. लोभ प्रलोभन में नहीं आएंगे. साहसिक प्रयासों और प्रबंधन पर जोर रखेंगे. सकारात्मकता बनी रहेगी. व्यवस्था पर जोर देंगे.

धन संपत्ति- प्रबंधन पर फोकस रहेगा. जिम्मेदारों को साथ बनाए रखेंगे. वरिष्ठों से सामंजस्य बना रहेगा. आर्थिक कार्यां पर फोकस रहेगा. लाभ संवार पर रहेगा. सहज भाव से आगे बढ़ते रहेंगे. आर्थिक तेजी बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों से तालमेल बढ़ाएंगे. करीबियों पर भरोसा जीतेंगे. शि़क्षण प्रशिक्षण से जुड़ीं गतिविधियां में आगे रहेंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे. करियर व्यापार गति लेंगे. मामले लंबित रह सकते हैं. विभिन्न मामलों में फोकस बढ़ाएंगे. विभिन्न प्रयासों में अतिउत्साह न दिखाएं. प्रेम संवार पाएगा.

स्वास्थ्य मनोबल- समकक्ष विविध मामलों में सक्रियता रखेंगे. योजनाए लंबित नहीं रखेंगे. सहज संवाद बनाए रखेंगे. सजगता से कार्य करेंगे. सेहत अच्छी रहेगी.

शुभ अंक : 6 और 9

शुभ रंग : दूधिया

आज का उपाय : ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. सौरमंडल के मूल भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. सूखे फल मेवे व का प्रसाद बांटें. सात्विकता बढ़ाएं.



