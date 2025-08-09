scorecardresearch
 

आज 9 अगस्त 2025 तुला राशिफल: आर्थिक एवं वाणिज्यिक योजनाओं को संवारेंगे, स्वार्थ का त्याग करेंगे

Aaj ka Tula Rashifal 9 August 2025, Libra Horoscope Today: पेशेवर अवरोधों को धैर्यपूर्वक दूर करेंगे. प्रबंधन पर फोकस बनाए रखेंगे. अतिउत्साह में आने से बचेंगे. रुटीन कार्यों में सक्रियता बढे़गी. कारोबार में तेजी से रहेगी. प्रयासों में गति बढ़ेगी. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे.

libra horoscope

तुला - पारिवारिक प्रयासों में सक्रियता बढ़ाएंगे. निजी मामलों में रुचि लेंगे. भावनात्मक विषयों में उत्साह दिखाएंगे. कामकाजी तथ्यों पर ध्यान देंगे. अपनों से नजदीकी बढ़ाएंगे. प्रबंधन संवारने का प्रयास रखेंगे. परिजनों से सुलह सलाह सामंजस्य बनाए रहेंगे. भावावेश में निर्णय न लें. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. वैचारिक संतुलन बनाए रखेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. अपनों से करीबियां बढ़ाएंगे. निजी मामलों में धैर्य दिखाएं. विनम्रता और विवेक से काम लें. कमतर बातों पर भरोसा करने से बचेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर अवरोधों को धैर्यपूर्वक दूर करेंगे. प्रबंधन पर फोकस बनाए रखेंगे. अतिउत्साह में आने से बचेंगे. रुटीन कार्यों में सक्रियता बढे़गी. कारोबार में तेजी से रहेगी. प्रयासों में गति बढ़ेगी. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे.


धन संपत्ति - भौतिक वस्तुओं की खरीदी पर ध्यान देंगे. जरूरी संसाधनों में रुचि बढ़ाएंगे. भवन वाहन के मामलों पर फोकस रखेंगे. वार्ताओं में सफल होंगे. आर्थिक एवं वाणिज्यिक योजनाओं को संवारेंगे. स्वार्थ का त्याग करेंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार के लोगों की खुशी पर जोर होगा. भावनात्मक संपर्क को बढ़ाएंगे. प्रियजनों में समय बिताना भाएगा. अतिसंवेदनशीलता से बचेंगे. दिखावे व बड़बोलेपेन में नहीं आएंगे. रिश्ते प्रभावित रहेंगे. चर्चा में सहजता बनी रहेगी. पारिवारिक मामलो में रुचि बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- रहन सहन आकर्षक रहेगा. भावावेश में नहीं आएंगे. भेदभाव से बचेंगे. हर्ष आनंद पर जोर बना रहेगा. नियमित स्वास्थ्य जांच कराएंगे.

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : रॉयल ब्लू

आज का उपाय : धर्म की रक्षा में आगे रहने वाले परमवीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तिल तिलहन का दान करें. सामंजस्य बढ़ाएं.

