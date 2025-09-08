आज 8 सितंबर 2025 तुला राशिफल: समकक्षों का भरोसा जीतेंगे, संबंधों का लाभ मिलेगा

तुला - मन की बात कहने में उत्साह बना रहेगा. प्रियजन से शुभ सूचनाएं साझा करेंगे. मित्रवर्ग के साथ सहज अनुभव करेंगे. व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षण बना रहेगा. महत्वपूर्ण विषयां में उत्साह बना रहेगा. शिक्षा में रुचि बढ़ेगी. अध्ययन अध्यापन में आगे रहेंगे. साख प्रभाव में वृद्धि होगी. संतान अच्छा प्रदर्शन करेगी. प्रतियोगिता में जीत पर जोर रखेंगे. बौद्धिक प्रयास बेहतर होंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. करीबियों के साथ मिलेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. लाभ के अवसर रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में उच्चस्थिति रखेंगे. विविध उपलब्धि अर्जित करेंगे. वार्ताएं सफल होंगी. प्रतिभा से राह बनाएंगे. पेशेवर लक्ष्योन्मुख बने रहेंगे. अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन रहेगा. सभी सहयोगी होंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय प्रबंधन संवरेगा. मनोवांछित सफलताएं प्राप्त हांगी. योजनाओं में तेजी लाएंगे. अनुभवियों से तालमेल बढ़ेगा. चहुंओर शुभ संयोग बनेंगे. समकक्षों का भरोसा जीतेंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा.

प्रेम मैत्री- अपनों के साथ वक्त बिताएंगे. परिचितों से भेंट के अवसर बनेंगे. करीबियों का साथ विश्वास रहेगा. शुभ सूचना प्राप्त होगी. सभी के प्रति स्नेह का भाव रहेगा. घर में हर्ष आनंद रहेगा. रिश्ता मजबूत होग. सहज वाणी व्यवहार रखेंगे. प्रेम स्नेह के प्रयास सफल होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- शैली आकर्षक रहेगी. विभिन्न कार्य संवरेंगे. करीबियों की खुशी बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. उत्साह बना रहेगा. बड़ा सोचेंगे.

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : मैजेंटा

आज का उपाय : पितरों का स्मरण बनाए रखें. अर्घ्य दें. मीठे रसीले फल व पदार्थ बांटें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. उत्साह बढ़ाएं.

