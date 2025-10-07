आज 7 अक्टूबर 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वाले ठगों से रहें सावधान, भावनात्मक विषयों में जल्दबाजी से बचें

तुला - जिम्मेदारों को साथ लेकर आगे बढ़ें. जानकारी के अभाव में हितलाभ पर असर पड़ सकता है. महत्वपूर्ण मामलों में भरोसा बनाए रखें. मेहनत लगन से काम पर ध्यान देंगे. प्रलोभन में नहीं आएंगे. अकारण हस्तक्षेप से बचेंगे. सजगता से आगे बढ़ें. नीति नियम और व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. पूर्व के रोग व दोष उभर सकते हैं. नौकरीपेशा सहज प्रदर्शन बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. नियम अनुशासन से काम लेंगे. खर्च एवं लेनदेन पर ध्यान देंगे. कार्यों पर फोकस रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में सीख सलाह पर ध्यान दें. आदेशों की अनदेखी से बचें. व्यवस्था पर बल बना रहेगा. क्षमता के अनुरूप जिम्मेदारी लेंगे. प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. परिश्रम पर जोर बनाए रखें.

धन संपत्ति- कार्य परिणाम उम्मीद के अनुरूप बने रहेंगे. नियम अनुशासन पर जोर होगा. सूझबूझ से काम लेंगे. उद्योग व्यापार में निवेश बढ़ेगा. रुटीन प्रस्ताव पाएंगे. ठगों व धूर्तों के चक्कर नुकसान की आशंका है.

प्रेम मैत्री- जरूरी बातों को योग्य व्यक्ति के सामने ही साझा करें. भावनात्मक विषयों में जल्दबाजी से बचें. मित्रों का साथ मनोबल बढ़ाएगा. सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. प्रेम स्नेह के मामले पूर्ववत् बने रहेंगे. अपनों से रिश्तों को बेहतर बनाने पर जोर दें. संबंधों में स्पष्टता बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- सेहत के संकेत मिलेजुले बने रहेंगे. जांच में लापरवाही न दिखाएं. रुटीन बनाए रखें. सहकार से आगे बढ़ेंगे. सही ढंग से बात रखें. सहकर्मी सहयोगी होंगे.

Advertisement

शुभ अंक 6 7 8 और 9

शुभ रंग : कांसे के समान

आज का उपाय : अतुलित बल और बुद्धि के धनी हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. बहस में न पड़ें.

---- समाप्त ----