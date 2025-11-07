आज 7 नवंबर 2025 तुला राशिफल: रिसर्च वर्क से जुड़ेंगे, जल्दबाजी में नहीं आएं

तुला- विभिन्न मामलों में रुटीन बनाए रखेंगे. जोखिम लेने से बचेंगे. कामकाज में स्पष्टता रखें. स्वास्थ्य संकेतों को अनदेखा न करें. शारीरिक मामलों में सजगता बढ़ाए रहें. समय लेकर भेंटवार्ता के लिए जाएं. सहज व साधारण परिणाम बनेंगे. आवश्यक विषयों की सूची बनाएं. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. धैर्य अनुशासन बढ़ाएंगे. निरंतरता रखेंगे. सहज सजग रहेंगे. परिवार में सुख सौख्य बना रहेगा. परिजनों संग समय बिताएंगे. अतिउत्साह से बचें. वाणी व्यवहार में विनम्रता रखें.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- विविध कार्योंं में ढिलाई से बचें. व्यवस्था के निर्देशों में लापरवाही न दिखाएं. भेंट और संवाद में सजगता बनाए रहें. तैयारी से आगे बढ़ें. पेशेवर मामलों में सहजता रखें. वाद विवाद में न पड़ें.

धन संपत्ति- आर्थिक विषय मिश्रित बने रहेंगे. दूरदर्शिता से काम लें. निर्णय लेने में उतावली न करें. उधार के लेनदेन टालें. रिसर्च वर्क से जुड़ेंगे. जल्दबाजी में नहीं आएं. शुभचिंतक को अनसुना न करें.



प्रेम मैत्री- गरिमा व निजता पर जोर अनाए रखेंगे. मित्रगणों का साथ साहस बढ़ाएगा. संवेदनशील बने रहेंगे. मन के मामलों में सहजता रखें. सबको साथ ले़कर चलें. भेंट के अवसर बनेंगे. अच्छे श्रोता रहेंगे. सामंजस्य रखेंगे. चर्चा में सतर्कता से बात करेंगे.



स्वास्थ्य मनोबल- शारीरिक संकेतों पर नजर रखें. व्यक्तिगत निवेश बढ़ेगा. जांच नियमित रखें. लापरवाही से बचें. खानपान पर ध्यान दें. बड़बोलेपन से बचें.

Advertisement

शुभ अंक : 6 7 और 9

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रृंगार की वस्तुए चढ़ाएं. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाए रखें.

---- समाप्त ----