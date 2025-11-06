आज 6 नवंबर 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वाले भावुकता में आने से बचें, शुभ अंक होगा ये

तुला - अप्रत्याशित स्थितियां उलझन बढ़ा सकती हैं. महत्वपूर्ण कार्यां को दोपहर तक पूरा करें. सोच समझकर निर्णय लेंगे. सहजता सरलता से आगे बढ़ेंगे. लोगों की बातों में आने से बचें. कामकाज में सक्रिय रहेंगे. वाणी व्यवहार में मिठास रखेंगे. सबका सम्मान करेंगे.आकस्मिक लाभ संभव है. परिवार में शुभ कार्य होंगे. अपनों के साथ विश्वास रखेंगे. नीति नियमों का उल्लंघन करने से बचें. व्यवस्था में भरोसा बढ़ाएं. विनम्रता से काम निकालेंगे. रुटीन संवारेंगे. संवाद पर जोर दें.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक मामले सामान्य गति पाएंगे. औरों से किए वादों को पूरा करें. वाणिज्यिक कार्यां में ढिलाई व लापरवाही न दिखाएं. व्यवस्था का सम्मान करें. आशंकाएं बनी रहेंगी.

धन संपत्ति- आर्थिक कार्यां में तैयारी से आगे बढ़ेंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. कामकाज औसत बना रहेगा. व्यक्तिगत खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अपनों की सीख सलाह पर ध्यान देंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे.

प्रेम मैत्री- जरूरी सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं. व्यक्तिगत मामलों में धैर्य बनाए रखेंगे. परिजन सहयोग बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार में विनम्र रहेंगे. सलाह परामर्श से कार्य करेंगे. संबंधों को महत्व देंगे. मित्र साथ रहेंगे. सहनशीलता रखेंगे. मित्र सहयोगी होंगे. भावुकता में आने से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- समता और सामंजस्यता से काम लें. विनम्रता बढ़ाएं. आवेश में कार्य न करें. उकसावे से दूर रहें. आत्मनियंत्रण बनाए रखें. स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है.

शुभ अंक : 6 और 8

शुभ रंग : कांसे के समान

आज का उपाय : भगवान विष्णु और लक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं और फलों का दान बढ़ाएं. लापरवाही से बचें.

---- समाप्त ----