आज 4 सितंबर 2025 तुला राशिफल: भौतिक सुविधाओं में रुचि रहेगी, भवन वाहन के मामले बनेंगे

तुला - घरेलु मामलों में बड़प्पन की सोच से काम करें. पेशेवर सकारात्मकता बनाए रखें. सोच विचारकर निर्णय लें. अपनों की सलाह से कार्य करने की कोशिश करें. व्यक्तिगत प्रयासों में तेजी दिखाएंगे. घर परिवार पर फोकस रखेंगे. कामकाज में सहजता सफलता बढ़ाएंगे. भौतिक विषयों पर ध्यान देंगे. प्रबंधन बल पाएगा. विविध परिस्थितियां मिश्रित रहेंगी. लंबित कार्यों में धैर्य रखें. संबंधों में सजगता रखें. जिद से बचें. भावनात्मक मामलों में धैर्य बढ़ाएं.

नौकरी व्यवसाय- कार्यव्यवसाय में पेशेवर बने रहें. निजी उपलब्धियों पर जोर रहेगा. वरिष्ठों का सहयोग समर्थन रहेगा. कारोबारी समझ बढ़ेगी. अधिकारियों से संवाद चर्चा में जल्दबाजी न दिखाएं.

धन संपत्ति- पेशेवरता व कामकाज संवार पाएगा. स्वार्थ संकीर्णता से बचें. लाभ का प्रतिशत बेहतर रहेगा. भौतिक सुविधाओं में रुचि रहेगी. भवन वाहन के मामले बनेंगे. जिम्मेदारों को सुनें.

प्रेम मैत्री- लोगों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी. प्रेम स्नेह के मामलों में सहज रहें. परिजनों से सामंजस्यता रखें. संबंधों में पूर्वाग्रह से बचें. रिश्तों को प्राथमिकता दें. पूर्वाग्रहों से मुक्त रहें. विनम्रता व बड़प्पन बढ़ाएं. श्रेष्ठजनों से भेंट होगी. परिवार में अनुकूलन के प्रयास बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- स्पष्टता रखें. स्वास्थ्य जांच पर जोर रहेगा. अवसर की प्रतीक्षा करेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. बड़प्पन दिखाएं. अति उत्साह व भावावेश से बचें.

शुभ अंक : 4 6 9

शुभ रंग : सफेद चंदन

आज का उपाय : जगत के पालनहार श्रीहरि भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीले फल फूल एवं मीठा चढ़ाएं. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. बहकावे से बचें.



