आज 4 अक्टूबर 2025 तुला राशिफल: आर्थिक कार्यों में आगे रहेंगे, घर परिवार में सुखद पल बनेंगे

तुला- संवाद संपर्क में सकारात्मकता बनाए रहेंगे. कामकाजी प्रयासों में बेहतर होंगे. करियर कारोबार में सक्रियता बढ़ेगी. कला कौशल संवार पर रहेंगे. प्रेम संबंधों में सफल होंगे. मन के मामले बनेंगे. प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में प्रभावशाली रहेंगे. भावनात्मक मामलों में सकारात्मक रहें. साझा भावना बढ़ेगी. स्वजनों से मतभेद दूर होंगे. घर परिवार में सुख सौख्य सहजता बढ़ेगी. बड़ों की आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. लाभ का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा.
नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. आर्थिक कार्यों में आगे रहेंगे. पेशेवर साहस पराक्रम उचित जगह बनाए रखेंगे. व्यवस्था मजबूत बनाएंगे. योजना के अनुसार कार्य करेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.
धन संपत्ति- हितलाभ बढ़ेंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में जीत पर ध्यान देंगे. भेंटवार्ताओं में सफल होंगे. विभिन्न कार्य आगे बढ़ाएं. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. हितकर सूचना मिलेगी.
प्रेम मैत्री- निजी मामलों में गति आएगी. घर परिवार में सुखद पल बनेंगे. अपनों में परस्पर भरोसा बढ़ा रहेगा. संबंधों में मजबूती आएगी. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. मन के रिश्तों को संवारेंगे. प्रियजनों से जरूरी बात कह सकेंगे. घर के बड़ों व अनुभवियों से सलाह लेंगे. मित्रों से भेंट होगी.
स्वास्थ्य मनोबल- भेंट के अवसर बढ़ेंगे. जोखिम उठाएंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. कार्यगति तेज बनी रहेगी. उच्च मनोबल बनाए रखेंगे. खानपान पर संवरेगा.
शुभ अंक : 4 5 6 और 8
शुभ रंग : सिल्वर
आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. शिक्षण बढ़ाए रखें.