आज 3 सितंबर 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वाले शुभ सूचनाएं आगे बढ़ाएंगे, रिश्तों में सहजता संतुलन रखेंगे

तुला - वाणिज्यिक कार्य बल पाएंगे. करियर व्यापार में उन्नति की स्थिति रहेगी. सामाजिक संपर्क संवाद के प्रयास पक्ष में बनेंगे. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ेगा. तात्कालिक लक्ष्य पूरे करेंगे. संपर्क संवाद बढ़ेगा. कारोबारी यात्रा हो सकती है. वाद संवाद पर जोर रहेगा. आलस्य का त्याग करेंगे. व्यर्थ चर्चाओं से बचें. कामकाजी स्थिति संवरेगी. साहस पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. सभी सहयोगी बने रहेंगे. आशंकाओं से मुक्त रहें.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में पहल बनी रहेगी. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. वाणिज्यिक क कार्यों में प्रमुखता से हिस्सा लेंगे. आर्थिक जिम्मेदाररियों को बखूबी निभाएंगे. कार्य विस्तार उमीद के अनुरूप रहेगा.यात्रा हो सकती है.

धन संपत्ति- करीबियों के साथ साझीदारी बढ़ाएंगे. सहकार का भाव बना रहेगा. पेशेवर संबंधों का लाभ उठाएंगे. आर्थिक क्षेत्र में अपेक्षित सफलता पाएंगे. लाभ बेहतर बना रहेगा. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम में सुख और संवार बनी रहेगी. शुभ सूचनाएं आगे बढ़ाएंगे. सबका साथ और विश्वास पाएंगे. अतिथि जनों का आदर सत्कार करेंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. रिश्तों में सहजता संतुलन रखेंगे. मन के मामले अनुकूल रहेंगे. प्रिय से भेंट होगी. सहज चर्चाओं में शामिल होंगे. विनम्रता बनाए रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध प्रयासों में सक्रियता रहेंगे. कार्यगति तेज व भव्यता रखेंगे. समय प्रबंधन संवारें. स्वास्थ्य सहज रहेगा. व्यक्तित्व एवं मनोबल बल पाएगा.

Advertisement

शुभ अंक : 3 5 6

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : भगवान शिवशंकर और गौरी के पुत्र देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय सिद्धी विनायक श्रीगणेश की विधिवत् पूजा वंदना करें. पान मोदक अर्पित करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. प्रवचन सुनें.

---- समाप्त ----