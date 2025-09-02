आज 2 सितंबर 2025 तुला राशिफल: वातावरण की शुभता बढ़ेगी, पेशेवरता का लाभ उठाएंगे

तुला - सामाजिक कार्य व्यापार में बेहतर स्थिति बनी रहेगी. महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होंगी. स्वजनों के साथ वक्त गुजारेंगे. सहकारिता पर जोर रहेगा. वाणिज्यिक विषयों में दूरदर्शिता बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र में पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. भाई बंधुओं से स्नेह विश्वास बढ़ाएंगे. साहस से राह बनाएंगे. पेशेवर मामले पक्ष में बनेंगे. मेलजोल में रुचि दिखाएंगे. भाईचारे को बल देंगे. करीबियों का समर्थन मिलेगा. शिक्षा के प्रयास फलेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. दीर्घजीवी योजनाएं संवरेंगी.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में प्रभावशाली बने रहेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी होंगे. चर्चा संवाद बेहतर बनाए रखेंगे. विभिन्न योजनाओं को गति देंगे. लंबित कार्य पक्ष में बनेंगे. वातावरण की शुभता बढ़ेगी. पेशेवरता का लाभ उठाएंगे.

धन संपत्ति- लाभ का प्रतिशत संवरेगा. आर्थिक गतिविधियों में सफलता पाएंगे. पेशेवर यात्रा संभव होगी. लाभ एवं प्रभाव बढ़ाएंगे. जोखिमपूर्ण विषयों में रुचि रखेंगे. योजनाओं को गति मिलेगी. मान सम्मान बल पाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रिय की खुशी के लिए प्रयास बढ़ाएंगे. स्वजन सहयोगी होंगे. बड़ों का सम्मान रखेंगे. रिश्तों में विनम्रता व सहजता रहेगी. भावनात्मक विषयों में निर्णय लें सकेंगे. मित्र का भरोसा जीतेंगे. मनप्रसन्न रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त हांगे. सुखद परिणाम बनेंगे. रक्त संबंधी सहयोगी रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आस्था एवं विश्वास को बल पाएगा. व्यक्तित्व संवार पर रहेगा. सुख सौख्य बनाए रखेंगे. संकोच दूर होगा. वाणी व्यवहार संवरेगा. उत्साह विश्वास से आगे बढ़ेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 2 6 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी

आज का उपाय : अतुलित बल के स्वामी महावीर हनुमानजी पर घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. चालीसा व सुंदरकांड का पाठ करें. गुड़ चना एवं मिष्ठान्न प्रसाद में बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. आस्था जगाएं.



---- समाप्त ----