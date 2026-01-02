scorecardresearch
 
आज 2 जनवरी 2026 तुला राशिफल: निसंकोच आगे बढेंगे, संसाधनों में वृद्धि होगी

Aaj ka Tula Rashifal 2 January 2026, Libra Horoscope Today: करियर व्यापार में प्रभाव बढ़ाएंगे. योजनाओं में गति आएगी. अनुकूलता बढ़त पर रहेगी. नीति नियम का पालन करेंगे.श्रेष्ठ कार्योंं से जुड़ेंगे.

तुला - भाग्य की प्रबलता से उपलब्धियों में वृद्धि हा. सुख सौख्य को बढ़ावा मिलेगा. अवसरां को भुनाने में अपेक्षा से अच्छे रहेंगे. लाभ वृद्धि के संकेत बने हुए हैं. धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों से जुड़ सकते हैं. आस्था बल पाएगी. पेशेवर मामले सधेंगे. निसंकोच आगे बढेंगे. संसाधनों में वृद्धि होगी. पेशेवर अच्छा करेंगे. पुण्यार्जन बढ़ेगा. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. बंधु बांधवों से सहयोग बना रहेगा. परिस्थिति में तेज सुधार के संकेत रहेंगे. अवरोध स्वतः दूर होंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में प्रभाव बढ़ाएंगे. योजनाओं में गति आएगी. अनुकूलता बढ़त पर रहेगी. नीति नियम का पालन करेंगे. श्रेष्ठ कार्योंं से जुड़ेंगे. बड़ी सोच से काम लेंगे. अधिकारीवर्ग का सानिध्य रखेंगे.

धन संपत्ति-- जरूरी योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत संवार पर बना रहेगा. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. महत्वपूर्ण कार्य सहजता से करेंगे. आर्थिक मामले संवरेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. सभी मामलों में तेजी दिखाएंगे.

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत संबंधों में रुचि बनाए रखेंगे. मन की बात प्रभावी ढंग से कहेंगे. प्रेम पक्ष संवार पाएगा. मेलजोल के अवसर बनेंगे. अपनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे. आदर स्नेह बनाए रखेंगे. प्रियजनों के संग सुखद पल साझा करेंगे. संबंधों में सुधार होगा. भावनात्मक विषयों में मजबूती आएगी.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. भरोसा बनाए रखेंगे. सक्रिय रहेंगे.

शुभ अंक : 2 4 और 6

शुभ रंग : ओपल व्हाइट

आज का उपाय : दुष्टों की संहारिणी देवी मां दुर्गाजी की साधना आराधना करें. चुनरी व श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मीठा बांटें. संकल्प रखें.

---- समाप्त ----
