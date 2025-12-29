scorecardresearch
 
आज 1 जनवरी 2026 तुला राशिफल: वाद-विवाद से बचें, जल्दबाजी न करें

Aaj ka Tula Rashifal 1 January 2026, Libra Horoscope Today: पेशेवर लापरवाही नहीं दिखाएंगे. भेंट और संवाद में सजगता बनाए रहें. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. अपनों की बात सुनें. सीख सलाह बनाए रखें.

तुला - घर परिवार में आनंद का वातावरण बना रहेगा. प्रभावशाली के लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत गतिविधियों में रुचि लेंगे. स्वजनों की खुशियों का ध्यान रखेंगे. स्वास्थ्य संवार पर जोर दें. जोखिमपूर्ण प्रयासों से बचेंगे. आकस्मिकता बनी रहेगी. सहनशीलता रखेंगे. कार्य प्रभावित होंगे. अपनों के सुझावों पर ध्यान देंगे. शारीरिक संकेतों को अनदेखा न करें. स्वास्थ्य पर जोर रखें. खानपान में सात्विकता रखें. सेहत से समझौता न करें. अनजानों से दूरी रखें.

नौकरी व्यवसाय- आवश्यक कार्यों में धैर्य से काम लेंगे. पेशेवर लापरवाही नहीं दिखाएंगे. भेंट और संवाद में सजगता बनाए रहें. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. वाद विवाद से बचाव रखेंगे. आर्थिक विषय मिश्रित रहेंगे.

धन संपत्ति- वित्त प्रबंधन बनाए रखें. करीबियों की सीख सलाह बढ़ाएं. निर्णय लेने में उतावली न करें. उधार के लेनदेन टालें. रिसर्च वर्क से जुड़ेंगे. जल्दबाजी में नहीं आएं. शुभचिंतकों को अनसुना न करें.

प्रेम मैत्री- मन के संबंधों में विनय विवेक बढ़ाएंगे. भावनात्मक पक्ष संतुलित रखेंगे. निजी संबंधों में सजग रहेंगे. भेंटवार्ता में समय देंगे. करीबी सहयोगी होंगे. परिजनों का भरोसा रखेंगे. उतावली न दिखाएं. अपनों की बात सुनें. सीख सलाह बनाए रखें. अवसर का इंतजार करें. प्रेम में बड़प्पन रखें. स्पष्टता बनाए रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- फोकस बढ़ाएंगे. जल्दबाजी में नहीं आएंगे. संतुलित व्यवहार रखेंगे. अनुशासन अपनाएगें. अपनों की मदद बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहेंगे.

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : गौ घृत के समान

आज का उपाय : जगत्पालक श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान करें. व्रत संकल्प रखें.

---- समाप्त ----
