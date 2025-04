आज 10 अप्रैल 2025 का तुला राशिफल (Libra Horoscope): लालच में ना आएं तुला वाले, जानिए कैसा बीतेगा आपका दिन

आज 10 अप्रैल 2025 का तुला राशिफल (Libra Horoscope): निसंकोच आगे बढ़ेंगे. न्यायिक मामले पक्ष में बनेंगे. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. मित्रों का सहयोग रहेगा. करियर में तेजी बनाए रखेंगे. आधुनिकता पर ध्यान देंगे. नवीन स्त्रोतों से आय बढ़ेगी.

