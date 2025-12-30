Singh Tarot Rashifal 30 December 2025: अचानक से पैर मुड़ने से मोच आ सकती है, थोड़ा सावधानी से चलें

सिंह (Leo):-

Cards:- The Hanged Man

परिस्थितियों में परिवर्तन आता नजर आ रहा है. समस्याओं का समाधान मिल सकता है. कुछ अच्छे बदलाव जल्द ही जीवन में आ सकते हैं. नई नौकरी की प्राप्ति की सूचना मिल सकती हैं. नौकरी में पदोन्नति की संभावना भी नजर आएगी. किसी कार्य में आ रही रुकावटें बढ़ती हुई प्रतीत हो सकती हैं. इनका समाधान ढूंढ सकते है. दूसरों की कमियों का मजाक ना उड़ाएं. उन्हें नजरअंदाज करने का प्रयास करें. किसी तीसरे व्यक्ति के कारण जीवनसाथी के साथ व्यवहार खराब होता जा रहा है.

दोनों के बीच मन मुटाव पहले से ज्यादा बढ़ सकता है. दूसरे की सोच को अपने ऊपर हावी न होने दें. अपने रिश्तों में आ रही गलतफहमियों का निपटारा स्वयं करें. किसी अन्य की मदद तब लें. जब इस स्थिति से बाहर निकलने का समाधान मिल नहीं रहा ह. अपनी निजी बातों को अन्य लोगों के साथ साझा ना करें. बार-बार गलतियों को ना दोहराए. इससे सामने वाला चिढ़ सकता है. समझदारी से काम ले.

स्वास्थ्य: अचानक से पैर मुड़ने से मोच आ सकती है. थोड़ा सावधानी से चले.

आर्थिक स्थिति: लाभ कमाने के कुछ अवसर प्राप्त होंगे. नए वाहन की खरीदी कर सकते हैं.

रिश्ते: रिश्ते में इज्जत,विश्वास और प्रेम आवश्यक है. यहीं एक अच्छे रिश्ते की नींव होती है.

