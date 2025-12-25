Singh Tarot Rashifal 25 December 2025: सिंह राशि वाले आय में पाएंगे बढ़ोतरी, विद्यार्थियों का भटक सकता है मन

सिंह (Leo):-

Cards:- Five of cups

और पढ़ें

कार्य क्षेत्र में कोई सहयोगी झूठा आरोप लगा सकता है. जिससे मान सम्मान में कमी आ सकती है. इस समय मन काफी विचलित हो सकता है. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटक सकता है. इस समय मन में एकाग्रता लाने की आवश्यकता है. उच्च अधिकारी की कोई बात बुरी लगने से मन में तनाव बढ़ सकता है. इस तनाव से दूर जाने के लिए किसी मित्र की सलाह मिल सकती है. किसी से कोई वादा न करें. और करने पर पूरा जरूर करें. कोई विरोधी किसी करीबी के प्रति भड़का सकता है. उसकी बातों को अनसुना करें. इससे सामने वाले की मंशा खत्म हो जाएगी. नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है. नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि भी हो सकती है. पदोन्नति के साथ स्थानांतरण थोड़ा परेशान कर सकता है. इस समय धैर्य और संयम बनाए. कार्यों में सफलता आती नजर आएगी. किसी से विवाद न करें. यदि कोई पुराना विवाद चला आ रहा है. तो उसको खत्म करें. ज्यादा लंबा विवाद परेशानी ला सकता है.

Advertisement

स्वास्थ्य: कार्य के साथ विश्राम के लिए भी समय निकले. अन्यथा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

आर्थिक स्थिति: आय और व्यय में संतुलन बनाएं.

रिश्ते: माता से किसी बात को लेकर खटपट हो सकती है.

---- समाप्त ----