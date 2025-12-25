scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Singh Tarot Rashifal 25 December 2025: सिंह राशि वाले आय में पाएंगे बढ़ोतरी, विद्यार्थियों का भटक सकता है मन

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 25 December 2025: नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि भी हो सकती है. पदोन्नति के साथ स्थानांतरण थोड़ा परेशान कर सकता है. इस समय धैर्य और संयम बनाए. कार्यों में सफलता आती नजर आएगी.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह (Leo):-
Cards:- Five of cups

कार्य क्षेत्र में कोई सहयोगी झूठा आरोप लगा सकता है. जिससे मान सम्मान में कमी आ सकती है. इस समय मन काफी विचलित हो सकता है. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटक सकता है. इस समय मन में एकाग्रता लाने की आवश्यकता है. उच्च अधिकारी की कोई बात बुरी लगने से मन में तनाव बढ़ सकता है. इस तनाव से दूर जाने के लिए किसी मित्र की सलाह मिल सकती है. किसी से कोई वादा न करें.  और करने पर पूरा जरूर करें. कोई विरोधी किसी करीबी के प्रति भड़का सकता है. उसकी बातों को अनसुना करें. इससे सामने वाले की मंशा खत्म हो जाएगी. नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है. नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि भी हो सकती है. पदोन्नति के साथ स्थानांतरण थोड़ा परेशान कर सकता है. इस समय धैर्य और संयम बनाए. कार्यों में सफलता आती नजर आएगी. किसी से विवाद न करें. यदि कोई पुराना विवाद चला आ रहा है. तो उसको खत्म करें. ज्यादा लंबा विवाद परेशानी ला सकता है. 

Advertisement

स्वास्थ्य: कार्य के साथ विश्राम के लिए भी समय निकले. अन्यथा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. 

सम्बंधित ख़बरें

कर्क राशि वाले आर्थिक कार्यों में सलाहकार की लें मदद, साझेदारी के साथ हो सकता है तनाव
मिथुन राशि वालों को पारिवारिक संपत्ति से होगा लाभ, अनजान लोगों से रहें दूर
वृषभ राशि वालों को राजनीति से जुड़े कार्यों में मिलेगी सफलता, रहन सहन में पाएंगे सुधार
मेष राशि वालों का पैतृक पक्ष मजबूत बना रहेगा, बढ़ेगा आपसी तालमेल
किया हुआ वादा तोड़ेंगे, सामने वाले से गलती की मांगें माफी

आर्थिक स्थिति: आय और व्यय में संतुलन बनाएं. 

रिश्ते: माता से किसी बात को लेकर खटपट हो सकती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement