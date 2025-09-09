scorecardresearch
 

Singh Tarot Rashifal 9 September 2025: धनराशि उधार न दें, कुछ कठोर निर्णय ले सकते हैं

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 9 September 2025: उसको इन सभी स्थितियों से दूर करने के लिए उसके साथ थोड़ी सख्ती कर सकते हैं.जिससे सामने वाला आपसे नाराज हो सकता है.सामने वाले की नाराजगी की परवाह न करते हुए कुछ कठोर निर्णय ले सकते हैं.जिससे कुछ परिजन खुश नहीं हैं.

सिंह(Leo):-

Cards:- Nine of swords

किसी छोटी सी समस्या को इतना बढ़ा चढ़ा दिया हैं. कि अब खुद काफी परेशानी महसूस कर रहे हैं.किसी के साथ भी अपनी समस्या को साझा न करने की आदत के चाहते आपअकेले ही परेशानियों का सामना करते आए हैं.हालांकि सामने जो समस्या है.उसका समाधान ढूंढने में कोई बड़ी मुश्किल नहीं होना चाहिए.पर सोच की नकारात्मकता आगे कोई समाधान ढूंढने ही नहीं दे रही हैं.अपने व्यवहार में बदलाव लाइए.सोच की नकारात्मकता को कम कर सही सुझाव ढूंढने का प्रयास करने दीजिए.किसी बड़े के साथ समस्या को साझा करना आपको कई मुश्किलों से बाहर ला सकता हैं.आपके किसी करीबी व्यक्ति की संगत गलत लोगों के होने से वो गलत कार्यों में लिप्त हो सकता हैं.उसको इन सभी स्थितियों से दूर करने के लिए उसके साथ थोड़ी सख्ती कर सकते हैं.जिससे सामने वाला आपसे नाराज हो सकता है.सामने वाले की नाराजगी की परवाह न करते हुए कुछ कठोर निर्णय ले सकते हैं.जिससे कुछ परिजन खुश नहीं हैं.

स्वास्थ्य: पैरों में लगी चोट अभी तक ठीक नहीं हो पाई हैं.चलने फिरने की परेशानी कार्य क्षेत्र में कार्यों की गति को प्रभावित कर सकती हैं.

आर्थिक स्थिति:किसी को दिया पैसा वापस मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही हैं.किसी को बिना लिखा पढ़ी के कोई भी धनराशि उधार न दें.

रिश्ते: परिवार में किसी नए मेहमान के आने से तनाव पूर्ण स्थिति आ सकती हैं.सभी लोग आपसी बातचीत कर रिश्तों को खराब होने से बचा सकते हैं.

