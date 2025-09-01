scorecardresearch
 

Singh Tarot Rashifal 1 September 2025: कीमती उपहार मिल सकता है,नई नौकरी की तलाश शुरू करें

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 1 September 2025: जल्दी आपको नौकरी में कुछ बदलाव दिखाई दे. ये भी हो सकता हैं, कि आप नई नौकरी की तलाश शुरू करें. स्थितियां चाहे जो भी हो.आ रहे बदलाव आपको पहले से बेहतर बनाएंगे.

leo horoscope
सिंह (Leo):-

Cards:- The Moon

किसी किसी समस्या से बाहर निकलने का रास्ता अभी नजर नहीं आ रहा है. परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं. इस स्थिति में विचारों में नकारात्मकता आने लगी है. खुद की काबिलियत पर शक कर सकते हैं .अचानक से कुछ बदलाव जीवन में आ सकते हैं. जिससे चल रही परेशानियों से बाहर निकलने का समाधान प्राप्त हो सकेगा. कार्य क्षेत्र में किसी अनुभवी व्यक्ति का आगमन आपकी सभी समस्याओं को सुलझाने में मददगार साबित होगा.अपने सहयोगियों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए.यदि कोई मनमुटाव बना हुआ है.तो कोशिश करें,उसको सुलझाने की. अपने व्यवहार में नम्रता और संयम लाइए. जीवनसाथी के साथ कुछ परेशानियां लगातार चलती आ रही है. कभी स्वास्थ्य समस्या और कभी रिश्तों में तकरार.सामने वाले को समझने का प्रयास करें. हो सकता हैं, कि जल्दी आपको नौकरी में कुछ बदलाव दिखाई दे. ये भी हो सकता हैं, कि आप नई नौकरी की तलाश शुरू करें. स्थितियां चाहे जो भी हो.आ रहे बदलाव आपको पहले से बेहतर बनाएंगे.

स्वास्थ्य: सिरदर्द की समस्या बढ़ सकती है चिकित्सक ने कुछ बड़ी जांचें करवाने की सलाह दी है.

आर्थिक स्थिति: ससुराल पक्ष से कोई कीमती उपहार मिल सकता हैं.किसी नए घर को खरीदने की योजना बना सकते हैं.

रिश्ते: छोटे बड़े रिश्तो का लिहाज करना भूल गए हैं. किसी के भी साथ इज्जत से पेश नहीं आ रहे हैं.
 

