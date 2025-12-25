scorecardresearch
 
आज 25 दिसंबर 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वालों के आर्थिक प्रयास होंगे सफल, लेंगे पारिवारिक निर्णय

Aaj ka Singh Rashifal 25 December 2025, Leo Horoscope Today: घर परिवार में शुभता का संचार रहेगा. कार्यव्यवस्था बेहतर बनाए रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ा हुआ रहेगा. उद्योग व्यापार में प्रभावी बने रहेंगे. सबका साथ पाएंगे. वार्ताओं में सहज प्रदर्शन करेंगे

सिंह - उद्योग व्यापार से लोगों को जोड़कर रखने में कामयाब रहेंगे. सामूहिक प्रयासों व सहकारिता कों बल देंगे. नेतृत्व संवार पाएगा. घर परिवार में शुभता का संचार रहेगा. कार्यव्यवस्था बेहतर बनाए रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ा हुआ रहेगा. उद्योग व्यापार में प्रभावी बने रहेंगे. सबका साथ पाएंगे. वार्ताओं में सहज प्रदर्शन करेंगे. महत्वपूर्ण मामलों को धैर्यपूर्वक आगे बढ़ाएंगे. तेजगति से कार्य करेंगे. साझा सहयोग के मौके भुनाएंगे. दाम्पत्य में सुखकर बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर तेजी दिखाएंगे. उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. कामकाज को बल मिलेगा. वातावरण बेहतर बनाए रहेंगे. उद्योग उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा. जिम्मेदारों से भेंट बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- बड़े आर्थिक प्रयासों को दिशा देंगे. पूंजीगत विषयों को संवारेंगे. योजनाओं को मूर्तरूप देंगे. स्थायित्व के प्रयास बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत संवरेगा. भूमि एवं भवन के कार्य करेंगे.
 
प्रेम मैत्री- जरूरी बात कहने में उत्साह दिखाएंगे. पारिवारिक निर्णय लेंगे. घर में उमंग उत्साह का माहौल बना रहेगा. सपरिवार सुख से समय बिताएंगे. अन्य का आदर सम्मान रखेंगे. संबंधों में सुधार होगा. करीबियों से बनाकर चलेंगे. रिश्तों में आपसी भरोसा जीतेंगे. प्रेम स्नेह में सहयोग रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सकारात्मकता बनाए रहेंगे. जांच व संकेतों से समझौता नहीं करेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक: 1 3 7

शुभ रंग: स्वर्णिम

आज का उपाय: भगवान विष्णु और देवी महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का प्रयोग व दान करें. संबंध संवारें.

---- समाप्त ----
