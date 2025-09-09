scorecardresearch
 

आज 9 सितंबर 2025 सिंह राशिफल: कार्य व्यापार में सामंजस्य बढाएंगे, रुटीन प्रस्ताव मिलेंगे

Aaj ka Singh Rashifal 9 September 2025, Leo Horoscope Today: स्वजनों की सहायता उत्साहित रखेगी. कुल कुटम्ब से करीबी रखेंगे. बड़प्पन का भाव रखेंगे. आकस्मिकता बनी रह सकती है. आज्ञा अनुपालन और पेशेवरता बनाए रखेंगे.

सिंह - कामकाज में सावधानी व सूझबूझ से आगे बढ़ें. पेशेवर मामलों में आकस्मिक परिणाम बन सकते हैं. परिचित के धोखा करने की आशंका है. स्वास्थ्यगत असहजताएं उभर सकती हैं. बड़ों का सानिध्य मनोबल बढ़ाएगा. बड़प्पन से काम लेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में परिजनों का सहयोग होगा. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. स्वजनों की सहायता उत्साहित रखेगी. कुल कुटम्ब से करीबी रखेंगे. बड़प्पन का भाव रखेंगे. आकस्मिकता बनी रह सकती है. आज्ञा अनुपालन और पेशेवरता बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- शोध गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे. करियर कारोबार साधारण रहेगा. निर्णय लेने में संकोच दिखाएंगे. कामकाज पर फोकस बढ़़ाएं. कार्य व्यापार में सामंजस्य बढाएंगे. रुटीन प्रस्ताव मिलेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिकी साधारण बनी रहेगी. विविध विषयों में ढिलाई व लापरवाही न करें. स्मार्ट वर्किंग बनाए रखें. तैयारी से आगे बढ़ें. वरिष्ठों व समकक्षों से सहयोग लें. अनजान लोगों से सजग रहें.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में स्पष्टता बनाए रखें. बड़ों से तोलमोल कर बात कहें. संबंधों का लाभ मिलेगा. भेंट में सामंजस्य बनाए रखें. सीख सलाह से आगे बढ़ें. घरवालों की बातों को अनदेखा न करें. बात रखने में विनम्रता बढ़ाएं. अपनों का साथ सहयोग बना रहेगा. परस्पर स्नेह बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- गरिमा गोपनीयता पर बल दें. भावुकता से बचेंे. महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है. व्यवस्थाएं बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा. खानपान में सात्विकता रखें.

शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : ताम्र के समान

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. पितरों को अर्घ्य तर्पण अर्पित करें. लाल वस्तुओं का यथायोग्य दान व उपयोग बढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. सहनशील रहें.
 

