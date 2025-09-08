आज 8 सितंबर 2025 सिंह राशिफल: पेशेवर मामले संवार पाएंगे, सबको साथ लेकर चलने की रणनीति रखेंगे

सिंह - साख और सम्मान में बढ़ोतरी रहेगी. वरिष्ठों के सहयोग पाएंगे. चहुंओर शुभता बनी रहेगी. सहयोग की भावना बढ़ेगी. जीवनस्तर व खानपान संवार पर रहेगा. विविध कार्या में तेजी आएगी. उद्योग में सफलता मिलेगी. साझीदारी की कोशिशों को बेहतर बनाए रहेंगे. शासन प्रशासन से लाभ बढ़ेगा. कामकाज में सतर्कता बनाए रहेंगे. प्रबंधकीय विषयों को मजबूती देने में मदद मिलेगी. उद्योग कार्योंमें शुभ स्थिति बनाए रखेंगे. लाभकारी योजनाएं आगे बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्योंमें इच्छित गति आएगी. करियर संवार पर रहेगा. कारोबार उच्च प्रदर्शन करेंगे. महत्वपूर्ण कार्योंमें पहल बढ़ाएंगे. पेशेवर मामले संवार पाएंगे. सबको साथ लेकर चलने की रणनीति रखेंगे.

धन संपत्ति- सत्ता का साथ व विश्वास पाएंगे. लाभ संवार पर जोर होगा. नेतृत्व पर ध्यान देंगे. लेनदेन में भरोसा बढ़ेगा. अनुबंधों में प्रभावी रहेंगे. लालच प्रलोभन में नहीं आएंगे. प्रबंधन मजबूत बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक ठहराव से रिश्ते मजबूत हेंगे. निजी प्रयासों में उत्साह दिखाएंगे. संबंधों को बेहतर बनाए रहेंगे. परिवार में खुशियां बढ़ी रहेंगी. विभिन्न जिम्मेदारियों को पूरा करें. अपनों का साथ सहयोग रहेगा. मन की बात कहेंगे. प्रेम संबंधों पर जोर रखेंगे. परस्पर स्नेह विश्वास बढेगा. प्रिय संग सुखद पल बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सजगता बढ़ाएंगे. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. साझा मामले गति लेंगे. खानपान में सात्विकता बनाए रखेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 और 9

शुभ रंग : गुलाबी

आज का उपाय : पितरों का स्मरण बनाए रखें. अर्घ्य दें. मीठे रसीले फल व पदार्थ बांटें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. मित्रभाव रखें.

---- समाप्त ----