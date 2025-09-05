आज 5 सितंबर 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वाले आर्थिक स्थिति मिश्रित रहेगी, व्यापार में रुटीन संवारेंगे

सिंह - कार्यक्षेत्र में श्रमशीलता बनाए रखेंगे. सेवाक्षेत्र में सक्रियता दिखाएंगे. करियर व्यवसाय में प्रभावी प्रदर्शन बना रहेगा. विरोधियों की सक्रियता बढ़ेगी. व्यापार में रुटीन संवारेंगे. निरंतरता बनाए रखेंगे. पेशेवरता से परिणाम बेहतर बनेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. विविध कार्यों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. कामकाज में फोकस बनाए रखें. उम्मीद के अनुरूप परिणाम बनेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. सभी मामलों में अनुशासन अनुपालन रखें. रोग उभर सकते हैं. जल्द भरोसा न करें.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में सजगता से काम लें. वरिष्ठों के आदेशों का पालन बनाए रखें. रुटीन पर बल दें. नियम निरंतरता पर जोर दें. जोखिम की स्थिति को टालें. आशंकाओं में न आएं. प्रलोभन से बचें.

धन संपत्ति- आर्थिक स्थिति मिश्रित रहेगी. वित्तीय फैसलों पर नियंत्रण रखेंगे. सफेदपोश ठगों से सजगता बढ़ाएंगे. निवेश बढ़ा रहेगा. लाभ प्रतिशत सामान्य रहेगा. बहस विवाद से बचें. लेनदेन में स्पष्टता रखें.

प्रेम मैत्री- भावुकता पर अंकुश रखें. पारिवारिक चर्चाओं में सजगता बढ़ाए रखें. निजी विषयों में उतावली से बचें. एक दूसरे की बात ध्यान से सुनें. चर्चा पर जोर बनाए रखें. प्रियजनों की अनदेखी से बचें. रिश्तों में अनुकूलता रहेगी. संबंधों में सरलता बढ़ाएंगे. प्रेम एवं व्यवहार में समता संतुलन रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनावश्यक दबाव में न आएं. योग प्राणायाम बढ़ाएं. शारीरिक सक्रियता बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. उत्साह मनोबल बना रहेगा.

शुभ अंक : 1 और 5

शुभ रंग : श्वेत

आज का उपाय : शक्तिस्वरूपा देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. ढिलाई से बचें.

