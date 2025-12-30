scorecardresearch
 
Mithun Tarot Rashifal 30 December 2025: बड़े बुजुर्ग से संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त हो सकता है, सेहत का ख्याल रखें

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 30 December 2025: कार्यों को धैर्य और संयम के साथ पूरा करें. मतलबी लोगों की बातों में न आए. ऐसे लोग जो आपके विश्वास को ठेस पहुंचाते आए हो. उनसे दूरी बनाकर रखें. अपने स्वभाव में नम्रता लाएं.

मिथुन (Gemini):-
Cards:- Knight of wands 
नौकरी में खुद को बेहतर बनाए. कार्यों को आगे के लिए टाल देने की आदत में बदलाव लाएं. नए उत्साह से कार्यों की नई शुरुआत करें. आत्मविश्वास तथा मेहनत से निश्चय ही कार्य में सफलता प्राप्त होगी. इस बात का विश्वास करें. समय अनुकूल है. अभी किए गए सभी प्रयास बेहतर साबित होंगे. विदेश यात्रा पर जा सकते है. विदेश से मिलने कोई पुराना मित्र आ सकता हैं. किसी नई संपत्ति खरीदने या बेचने की कोशिश जल्द ही सफल होगी. जब तक संतुष्टि न हो. तब तक सौदा पक्का न करें. नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है.

विद्यार्थीगण परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे. स्वप्न देखने की जगह उसे पूरा करने में विश्वास रखते है. जल्दबाजी और लापरवाही दोनों कार्यों में विघ्न डाल सकती हैं. कार्यों को धैर्य और संयम के साथ पूरा करें. मतलबी लोगों की बातों में न आए. ऐसे लोग जो आपके विश्वास को ठेस पहुंचाते आए हो. उनसे दूरी बनाकर रखें. अपने स्वभाव में नम्रता लाएं. 

स्वास्थ्य: गलत तरीके से दौड़ने के कारण पैर के अंगूठे में दर्द हो सकता है. जिसके चलते चलना फिरना भी दूभर हो सकता है. 

आर्थिक स्थिति: किसी बड़े बुजुर्ग से संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त हो सकता है. 

रिश्ते:कार्य क्षेत्र में स्थान परिवर्तन की संभावना के चलते प्रिय से दूर हो सकते हैं. 

