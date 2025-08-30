scorecardresearch
 

Feedback

Mithun Tarot Rashifal 30 August 2025: मिथुन राशि वालों को अचानक से धन लाभ हो सकता है, सेहत का ध्यान रखें

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 30 August 2025: अपने जीवन के शुरुआत से परेशानियों को देखा है. जिसके चलते व्यवहार में बहुत ज्यादा नरमी नहीं थी. आपको अपने इस कठोर स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहिए.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Six of swords

जीवनसाथी अपनी जिद्द के चलते आपको पैसों के लिए परेशान कर सकता हैं. उसकी बढ़ती हुई फरमाइशों से अब आपकी मुश्किलें बढ़ा रही हैं. कुछ गलतफहमियों के चलते अपने परिवार से दूर जाना पड़ सकता है. किसी भी तरह की अप्रिय घटनाएं आपके कारण परिवार में न हो. आपको इस बात का डर सता सकता है. अभी कुछ समय अतीत की यादों से दूर रहना चाहते है. परिजनों की मर्जी के खिलाफ विवाह करने के कारण दोनों के परिजन काफी नाराज़ है. अभी कोई भी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है. नौकरी में पदोन्नति के साथ मिला स्थान परिवर्तन का आदेश आपके लिए परेशानी लेकर आया है. सभी से दूर जाने की सोच भी आपको परेशान कर देती है. पर अपने सभी कार्यों को पूरा करके आगे बढ़ना आपका लक्ष्य है. अपने जीवन के शुरुआत से परेशानियों को देखा है. जिसके चलते व्यवहार में बहुत ज्यादा नरमी नहीं थी. आपको अपने इस कठोर स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहिए. जो बीत चुका उसको भुलाना ही बेहतर है.

सम्बंधित ख़बरें

कर्क राशि वालों को उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है, सावधान रहें 
वृष राशि वालों को होगा धन लाभ, जानें कैसा रहेगा दिन 
मेष राशि वाले धैर्य और संयम से काम लें, ये है आपका लकी रंग 
मीन राशि वालों को मिल सकती है नई नौकरी, लोगों से न रखें बदले की भावना 
कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है, ठीक रहेगी सेहत  
Advertisement

स्वास्थ्य: कहीं फिसलने के कारण पैरों और पीठ में काफी चोट लग सकती हैं. जिसके कारण कार्यों में धीमापन आ सकता है.

आर्थिक स्थिति: अचानक से धन लाभ हो सकता है. विदेशी मित्र से कुछ अच्छे उपहार मिल सकते है.

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ चल रही अनबन को खत्म करने का प्रयास करेंगे. किसी नए व्यक्ति के आगमन से वातावरण अच्छा हो सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement