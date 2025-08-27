scorecardresearch
 

Mithun Tarot Rashifal 27 August 2025: धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ें, मनचाही पदोन्नति मिल सकती है

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 27 August 2025: नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है.नौकरी में मनचाहा वेतनमान और मनचाही पदोन्नति मिल सकती हैं.यदि कुछ नए स्वप्न देख रहे हैं.तो अभी थोड़ा धैर्य रखें.एक साथ कई कार्यों को पूरा करने के प्रयास में परेशानियां ज्यादा हो सकती हैं.

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Page of pentacles

वर्तमान समय द्वंद का समय लग रहा है.मस्तिष्क में कई विचारों का समावेश हो सकता है.पर अभी जमीन पर स्थिरता नहीं प्राप्त हो पा रही है.स्वभाव में जिद्द और चिड़चिड़ाहट बढ़ने सी लग रही है.किसी स्थिति में खुद को इतना विवश महसूस कर रहे हैं कि आगे क्या करें,इस बात पर कोई ठोस राय नहीं बना पा रहे है. ये समय अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गंभीर होने का है.आपका पूरा समर्पण आपके लक्ष्य को केंद्रित कर आगे बढ़ने में होना चाहिए. हो सकता है, कि आपके पास संसाधनों की कमी हो रही हो.लेकिन आत्मविश्वास और मनोबल भरपूर है.अपने कार्य के विषय में सभी जरूरी जानकारियों को इकट्ठा करें.और आगे बढ़ें. नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है.नौकरी में मनचाहा वेतनमान और मनचाही पदोन्नति मिल सकती हैं.यदि कुछ नए स्वप्न देख रहे हैं.तो अभी थोड़ा धैर्य रखें.एक साथ कई कार्यों को पूरा करने के प्रयास में परेशानियां ज्यादा हो सकती हैं.धैर्य और संयम के साथ सोच समझकर आगे बढ़ना इस समय की मांग है.

स्वास्थ्य: जुकाम के चलते सिरदर्द काफी बढ़ता जा रहा हैं.बार बार हो रहा जुकाम अब काफी तनाव दे सकता है.

आर्थिक स्थिति: जितनी आपकी आमदनी हो उतनी ही चादर फैलाएं.जरूरत से ज्यादा किसी के साथ पैसों का लेनदेन न करें.

रिश्ते. रिश्ते को मजबूती से बांधने की कला सीखिए.जो रिश्ते बिगड़ चुके हैं .उन्हें सुधार सकते हैं.
 

