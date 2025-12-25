scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mithun Tarot Rashifal 25 December 2025: मिथुन राशि वालों को पारिवारिक संपत्ति से होगा लाभ, अनजान लोगों से रहें दूर

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 25 December 2025: समय की बर्बादी न करें. गुस्से पर काबू करें. सामाजिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है. संतान की सेहत में गिरावट आ सकती है. कुछ ऐसे खर्चे हो सकते है. जो मजबूरी वश करना पड़ सकता हैं.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन (Gemini):-
Cards:- Seven of cups

पारिवारिक मामलों को सभी के साथ बैठकर निपटाएं. इस समय किसी कार्य को लेकर परेशान हो सकते है. कोर्ट कचहरी के मामले में परेशान हो सकते है. संतान की संगति का विशेष ध्यान रखें. व्यवसाय में कुछ बदलाव कर सकते है. अनजान लोगों के साथ दूरी बनाकर रखें. व्यवसाय में आ रही समस्या को लेकर साझेदार के साथ बातचीत कर सकते है. फिर अपने कार्य को आगे बढ़ाए. समय की बर्बादी न करें. गुस्से पर काबू करें. सामाजिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है. संतान की सेहत में गिरावट आ सकती है. कुछ ऐसे खर्चे हो सकते है. जो मजबूरी वश करना पड़ सकता हैं. नौकरी में काफी व्यस्तता बढ़ सकती हैं. किसी कार्य को करने में लापरवाही से बचना होगा. अध्यात्म के कार्यों में झुकाव बढ़ता महसूस होगा. पारिवारिक संपत्ति में किसी से वाद विवाद हो सकता है. अपने रहन सहन में परिवर्तन लाएं. किसी से चल रही अनबन को बातचीत से सुधारें. 

Advertisement

स्वास्थ्य: हृदय संबंधी परेशानी हो सकती है. खानपान में सुधार और परहेज करना पड़. 

सम्बंधित ख़बरें

वृषभ राशि वालों को राजनीति से जुड़े कार्यों में मिलेगी सफलता, रहन सहन में पाएंगे सुधार
मेष राशि वालों का पैतृक पक्ष मजबूत बना रहेगा, बढ़ेगा आपसी तालमेल
किया हुआ वादा तोड़ेंगे, सामने वाले से गलती की मांगें माफी
बार बार गलतियां न करें, खुद पर निर्भर रहें
आत्ममंथन और सकारात्मक सोच से खुलेंगे तरक्की के नए रास्ते

आर्थिक स्थिति: बीमारी के चलते काफी पैसा खर्च हो सकता है. थोड़ा सोच समझकर पैसा खर्च करें. 

रिश्ते: पुराने रिश्तों को आजमाकर देख सकते है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement