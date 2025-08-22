scorecardresearch
 

Mithun Tarot Rashifal 22 August 2025: मिथुन राशि वालों को मिलेंगे नई नौकरी के अवसर, वेतन में हो सकती है वृद्धि

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 22 August 2025: परिवार में बड़े भाई या बहन की शादी की तैयारियां शुरू हो सकती है. किसी बड़े संस्थान से आपको कोई अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है.

मिथुन (Gemini):
Cards:-Ten of Cups 

पूर्व में  किसी कठिन परिस्थिति में किया गया कार्य की सफलता नजदीक ही हैं.  इस बात से मन काफी प्रसन्नचित हो रहा हैं. कार्य की अधिकता से मन थकान महसूस कर सकते हैं. अब जल्द ही परिवार के साथ कहीं घूमने जाने की योजना बना सकते हैं. परिवार में बड़े भाई या बहन की शादी की तैयारियां शुरू हो सकती है. किसी बड़े संस्थान से आपको कोई अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है. चाहे नौकरी हो या शिक्षा प्राप्त करने का अवसर.  कुछ नए बदलाव परिवार के जीवन की दिशा बदलने की कोशिश कर सकते हैं. संतान की उच्च शिक्षा किसी दूसरी जगह होने से जीवनसाथी के मन में काफी दुविधा हो सकती है. पर सभी लोग आपसी बातचीत कर इस दुविधा से बाहर निकल सकते है. किसी नई संपत्ति को खरीदने की योजना पूरी हो चली है. जल्द ही आवश्यक कागजी कार्यवाही पूरी कर परिवार के साथ पूजा पाठ का आयोजन कर सकेंगे. नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि से मन में उत्साह बढ़ गया है. 

स्वास्थ्य: संतान सुख की उम्मीद से जीवनसाथी काफी प्रसन्न है. गर्भवती महिलाएं अपने खानपान का विशेष ख्याल रखें. 

आर्थिक स्थिति: कहीं से अचानक धन प्राप्ति हो सकती है. चार पहिया वाहन खरीद सकते है. 

रिश्ते: ननिहाल पक्ष के किसी उत्सव में शामिल हो सकते है. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर हो सकते हैं. 

---- समाप्त ----
