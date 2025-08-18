scorecardresearch
 

Mithun Tarot Rashifal 18 August 2025: मिथुन राशि वालों को सकता है धन लाभ, सेहत ध्यान रखें

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 18 August 2025: उच्च अधिकारियों ने किसी नई परियोजना की जिम्मेदारी आपको दे सकते है. जो आपको काफी फायदेमंद साबित होगी. समय के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं.

gemini horoscope
मिथुन (Gemini):-

Cards :- Knight of Cups

व्यवहार में गंभीरता लाने का प्रयास करें. स्वभाव में बचपना शामिल होने से कार्यों को लेकर थोड़ा लापरवाह हो सकते हैं. प्रिय के साथ मुलाकात कर बातों को सुलझाने का प्रयास करें. कुछ नया करने की इच्छा रखते हुए आप अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं . जल्दबाजी में किए गए कार्य आपके कार्यों में रुकावट उत्पन्न कर सकते हैं. अचानक से किसी व्यक्ति से हुई मुलाकात कार्यों में सफलता प्राप्त करने की उम्मीद बनाती हुई नजर आएगी. कुछ अच्छे अवसर आ सकते हैं. जो व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते है. ईश्वर पर विश्वास और आस्था बढ़ती नजर आएगी. सभी कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ते नजर आ रहे है. धन की आवक भी काफी अच्छी हो सकती है. उच्च अधिकारियों ने किसी नई परियोजना की जिम्मेदारी आपको दे सकते है. जो आपको काफी फायदेमंद साबित होगी. समय के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं.

स्वास्थ्य : जल्दबाजी में वाहन चलाने की आदत आपको दुर्घटना की संभावना तक ले जा सकती है. खानपान की आदत में सुधार लाने की जरूरत है.

आर्थिक स्थिति : व्यवसाय में लाभ के चलते आपकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हो रही हैं. पूर्व में किए गए धन निवेश से आपको अच्छा लाभ प्राप्त हुआ है.

रिश्ते : प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी. दोनों के परिजनों ने इस संबंध को विवाह के लिए मंजूरी दे दी हैं.

