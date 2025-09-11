scorecardresearch
 

Mithun Tarot Rashifal 11 September 2025: मिथुन राशि वालों को होगा धन लाभ, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 11 September 2025: इस समय परिवार के किसी करीबी के साथ हुई रिश्ते में कड़वाहट की यादें आपको परेशान कर सकती हैं.

gemini horoscope
मिथुन (Gemini):-

Cards:- Six of swords

आपकी किसी बात या व्यवहार ने जीवनसाथी के मन पर नकारात्मक असर डाल दिया है. जिससे वह आपसे कुछ समय दूर जा सकता है. यह भी हो सकता हैं,कि यह दूरी ज्यादा लंबे समय के लिए हो जाए. कार्य क्षेत्र में कोई ऐसा कार्य जिसको बार-बार पूरा करने का प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है. उस कार्य को लेकर मन में उदासीनता होने लग सकती है. इस समय अपने मन को शांत और तनाव रहित रखने के लिए कार्य क्षेत्र से दूर जा सकते हैं. यह स्थिति पलायन करने जैसी है. हालांकि पलायन की स्थिति ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी. किंतु असफलता से उत्पन्न निराशा ने जो परेशानी दे दी थ. इसका जल्द ही निवारण करके उस कार्य को पूरा करने के पुनः प्रयास करेंगे. इस समय परिवार के किसी करीबी के साथ हुई रिश्ते में कड़वाहट की यादें आपको परेशान कर सकती हैं. यदि समस्याओं के बीच रहने और समस्या खड़ी करने वाले लोगों से परेशान हो गए है. तो उस जगह से दूरी बना लीजिए अन्यथा आप स्वयं को मानसिक रूप से बीमार कर लेंगे. अपना मन खुद की शांति पर केंद्रित कीजिए.

स्वास्थ्य: मानसिक अस्थिरता अवसाद को जन्म दे सकती है. जिसके चलते खुद को काफी आशाएं महसूस करेंगे.

आर्थिक स्थिति: यह समय परिवार के साथ धन कमाने के अन्य स्रोत ढूंढने में लगा सकते हैं. अपनी जमा पूंजी का सही जगह पर निवेश करेंगे.

रिश्ते: परिवार के किसी करीबी का व्यवहार आपके साथ बदलने लगा है. ऐसा लग रहा है किसी ने उसको आपके खिलाफ भड़का दिया है.

 

---- समाप्त ----
