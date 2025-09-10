Mithun Tarot Rashifal 10 September 2025: मिथुन राशि वालों को वापस नहीं मिलेगा उधार दिया धन, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

मिथुन(Gemini):-

Cards :- Four of cups

कुछ समय से जीवन में अधूरापन महसूस हो सकता हैं. अभी कुछ समय पूर्व ही किसी रिश्ते का अंत हुआ है. जो काफी दुःखी कर रहा हैं. कार्य क्षेत्र में कड़ी मेहनत और परिश्रम के फलस्वरुप अपेक्षाअनुसार सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है. इस सभी स्थितियों के चलते मन विचलित हो रहा हैं. विचारों में काफी उथल-पुथल हो सकती है. जीवनसाथी का व्यवहार परेशानी का कारण बन सकता है. जीवन में नीरसता महसूस हो सकती है. समय पर निर्णय न लें पाने के कारण कुछ अच्छे अवसर हाथ से फिसल सकते हैं. किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ सभी परिस्थितियों का अच्छे से अवलोकन कर वर्तमान स्थिति को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं. पूर्व में की गई गलतियों को दोहराने का प्रयास न करें . सही गलत का निर्णय लेकर आगे बढ़े. विचारों को शांत करने का प्रयास करें. विचारों की अधिकता कार्य को सही ढंग से पूरा होने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं.

स्वास्थ्य : कार्यों की अधिकता के चलते मानसिक तनाव हो सकता है. उचित खान-पान और नियमित दिनचर्या से जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकेंगे.

आर्थिक स्थिति : आर्थिक स्थिति ठीक है . इस समय किसी को पैसा उधार ना दे, अन्यथा वापस मिलने की कोई संभावना नहीं होगी. फिजूल खर्चे पर नियंत्रण रखें. चार पहिया वाहन खरीदने की योजना बन सकती है.

रिश्ते : किसी मित्र की शादी में शामिल होने का मौका मिल सकता हैं. पारिवारिक कलह के चलते मन अशांत रह सकता है.

---- समाप्त ----