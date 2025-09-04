scorecardresearch
 

Mithun Tarot Rashifal 4 September 2025: मिथुन राशि वालों को हो सकता है धन लाभ, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 4 September 2025: संतान प्राप्ति की सूचना मिल सकती है. काफी समय से सभी परिजन इस सूचना का इंतजार करते आए है. कभी कभी कुछ कठोर निर्णय कार्य क्षेत्र या व्यक्तिगत जीवन में लेने पड़ सकते हैं.

gemini horoscope
मिथुन (Gemini):-

Cards:- The Emperor

किसी कार्य को लेकर आपका अपने किसी सहयोगी के साथ तनाव हो सकता हैं. आप इस स्थिति से बाहर आने के प्रयास कर सकते हैं. सामने वाला किसी भी तरह से इस तनाव को खत्म करने की मंशा नहीं रख रहा है. किसी बड़े व्यक्ति या पिता का सहयोग व्यवसाय को आगे बढ़ाने में काफी सहयोग करेगा. परिवार के प्रति सभी जिम्मेदारियों का निर्वाह बखूबी करते आए है. प्रेम संबंध में प्रिय की आयु और आर्थिक स्थिति में अंतर होने के कारणआपसे परिजन इस संबंध को लेकर खुश नहीं हैं. मित्रता से शुरू हुआ ये संबंध प्रेम में तब्दील हो चुका हैं. कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों के साथ किसी परियोजना को लेकर मतभेद हो रहे है. जिसके चलते आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग सक्रिय हो सकते हैं. व्यवहार कुशलता और ईमानदारी के चलते आप उच्च अधिकारियों की प्रशंसा पाते आए है.

यह बात कुछ लोगों को पसंद नही है. इस मतभेद का वो फायदा उठाने की मंशा रख सकते हैं. संतान प्राप्ति की सूचना मिल सकती है. काफी समय से सभी परिजन इस सूचना का इंतजार करते आए है. कभी कभी कुछ कठोर निर्णय कार्य क्षेत्र या व्यक्तिगत जीवन में लेने पड़ सकते हैं. इस समय हो सकता हैं,कि सभी प्रियजन या सहयोगी इस निर्णय से खुश न

स्वास्थ्य : लंबे समय से दांत दर्द परेशान कर रहा है. किसी भी समस्या को नजरंदाज करने से वो और बढ़ सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: व्यवसाय को आगे ले जाने के प्रयास सफल हो सकते हैं. इससे काफी आर्थिक लाभ मिल सकेगा. खर्चों पर नियंत्रण रखें.

रिश्ते : काफी समय बाद प्रिय से मिलने की खुशी महसूस कर सकेंगे. संतान के साथ उसकी शिक्षा को लेकर विमर्श कर सकते हैं.

